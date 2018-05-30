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Интернет-провайдеры месяц не смогут подключать новых абонентов в Москве из-за ЧМ
6 июня 2018 г. | Время публикации 16:14 | Последние изменения 17:44
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Интернет-провайдеры предупреждают московских абонентов об ограничениях в связи с особыми мерами безопасности на время чемпионата мира по футболу. Операторы месяц не смогут подключаться к еще не охваченным ими жилым домам и бизнес-центрам, а также подключать новых абонентов к уже работающим сетям, пишет портал "Открытые медиа".

На время чемпионата операторам запрещено проводить работы в канализации, прокладывать сеть внутри подъездов и домов, а также на чердаках и крышах, за исключением аварийно-восстановительных работ. Такие ограничения вводятся перед Новым годом, выборами или прямой линией президента, но на этот раз они будут действовать не пару суток, а целый месяц.

Соответствующие уведомления разослал своим абонентам "Вымпелком". В сообщении указывается, что возможность подключения домашнего интернета и ТВ будет ограничена с 14 июня по 15 июля. Компания МГТС, предоставляющая другим операторам места под каналы связи в канализации и на крышах, тоже предупредила партнеров об ограничениях с 4 июня по 16 июля.

Ранее сообщалось, что управа московского района Покровское-Стрешнево потребовала от провайдеров до 1 июня перенести под землю воздушные линии связи вблизи стадиона "Открытие Арена". Операторы назвали сроки невыполнимыми и сказали, что заменить воздушные кабели в этом районе нечем, поэтому абонентов, скорее всего, придется отключать.
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