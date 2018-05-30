Интернет-провайдеры месяц не смогут подключать новых абонентов в Москве из-за ЧМ

30 мая 2018 г. Жители домов вблизи стадиона "Открытие арена" рискуют остаться без интернета из-за требования властей перед ЧМ

Управа района Покровское-Стрешнево потребовала до 1 июня убрать под землю воздушные линии связи, проложенные к нескольким домам на Волоколамском шоссе и в его окрестностях. В противном случае их грозят срезать. Провайдеры обеспокоены.