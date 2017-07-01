Метро в Коммунарку могут запустить в начале 2019 года

Основные работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" в Новой Москве планируется завершить до конца текущего года, заявил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводит "Интерфакс"
.
"Строительство нового участка Сокольнической линии идет в соответствии с графиком. По нашим оценкам, до конца года будут завершены основные работы, а запуск пассажирского движения состоится в начале следующего года", - сказал Хуснуллин.
Он напомнил, что частично линия будет наземной. "Фактически через километр после станции "Саларьево" новая линия выйдет "на поверхность" и в таком виде дойдет до Калужского шоссе, после чего снова "уйдет" под землю и выйдет на поверхность в районе конечной станции "Столбово", - добавил глава стройкомплекса. Он также отметил, что новый участок ветки строится в створе автомагистрали Солнцево-Бутово-Видное, которую строит компания "Мостотрест"
: она же занимается и продлением ветки.
Линия метро пополнится четырьмя
пересадочными станциями: наземными "Филатов луг" и "Прокшино" и подземными "Ольховая" и "Столбово". Ранее сообщалось, что наземную часть накроют металлическим навесом
, чтобы защитить от осадков и проникновения на пути. Также будет реконструирована станция "Саларьево", которая войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.