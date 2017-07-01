NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
июня
pda
Поиск
Архив

Метро в Коммунарку могут запустить в начале 2019 года
6 июня 2018 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 12:14
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Основные работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" в Новой Москве планируется завершить до конца текущего года, заявил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводит "Интерфакс".

"Строительство нового участка Сокольнической линии идет в соответствии с графиком. По нашим оценкам, до конца года будут завершены основные работы, а запуск пассажирского движения состоится в начале следующего года", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что частично линия будет наземной. "Фактически через километр после станции "Саларьево" новая линия выйдет "на поверхность" и в таком виде дойдет до Калужского шоссе, после чего снова "уйдет" под землю и выйдет на поверхность в районе конечной станции "Столбово", - добавил глава стройкомплекса. Он также отметил, что новый участок ветки строится в створе автомагистрали Солнцево-Бутово-Видное, которую строит компания "Мостотрест": она же занимается и продлением ветки.

Линия метро пополнится четырьмя пересадочными станциями: наземными "Филатов луг" и "Прокшино" и подземными "Ольховая" и "Столбово". Ранее сообщалось, что наземную часть накроют металлическим навесом, чтобы защитить от осадков и проникновения на пути. Также будет реконструирована станция "Саларьево", которая войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Продлением "красной" линии метро в Новую Москву за 40 миллиардов рублей займется компания Ротенберга
31 мая 2018 г.
Продлением "красной" линии метро в Новую Москву за 40 миллиардов рублей займется компания Ротенберга
Компания "Мостотрест" признана единственным поставщиком, так как иных заявок на строительство не было. На линии появится четыре пересадочных станции. Также планируется реконструкция станции "Саларьево", которой едва исполнилось 2 года.
27 марта 2018 г.
1 июля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.06.2018   12:32
4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 6 июня 2018 г. // Последняя новость 12:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>