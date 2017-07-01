Метро в Коммунарку могут запустить в начале 2019 года

31 мая 2018 г. Продлением "красной" линии метро в Новую Москву за 40 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Компания "Мостотрест" признана единственным поставщиком, так как иных заявок на строительство не было. На линии появится четыре пересадочных станции. Также планируется реконструкция станции "Саларьево", которой едва исполнилось 2 года.