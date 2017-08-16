Суд оштрафовал оператора свалки "Кучино" в Балашихе на 6,3 миллиарда рублей за ущерб экологии

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с оператора закрытого полигона ТБО "Кучино" в Балашихе 6,3 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Подмосковья. Администрация Балашихи подала иск
против ООО "Заготовитель" в августе 2017 года.
На основании проверки в декабре 2016 года Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб от работы "Кучино" в 2,2 миллиарда рублей. Росприроднадзор оценил вред почвам более чем в 500 миллионов рублей. В отношении инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО "Заготовитель" и мастера полигона было возбуждено уголовное дело
.
По версии следствия, с октября 2012 по июнь 2017 года обвиняемые достоверно знали о размещении 560 тысяч тонн отходов четвертого и пятого класса опасности за границами полигона на земельном участке, прилегающем к "Кучино". Оба обвиняемых допустили сброс сточных вод в реку Пехорку с северо-восточной стороны полигона, "допустив тем самым превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение".
Сейчас полигон "Кучино" готовят к рекультивации. Тело свалки пересыпано чистым грунтом, там смонтирована система экстренной дегазации.Большой высокотемпературный факел обезвреживает свалочный газ. Продолжается строительство систем сбора фильтрата. Рекультивация полигона завершится в конце лета 2019 года.
Ранее в среду администрация Балашихи отчиталась на своем сайте
, что ситуация в районе свалки "Кучино" улучшилась и жители стали меньше жаловаться на неприятный запах. "Сегодня прибор не фиксирует никаких превышений, кроме диоксида углерода на 0,05 - это в пределах нормы, дышать здесь не опасно. А все остальные показатели в пределах нормы", - сообщил представитель "Мособлпожспаса" Олег Калмыков.
Он добавил, что анализы проводятся ежедневно по пяти показателям: диоксиду углерода, хлору, сероводороду, хлороводороду, формальдегиду. Замеры производились в нескольких местах по всей территории. "С начала работы системы дегазации наблюдается значительное снижение воздействия полигона "Кучино" на состояние экологии. Станции мониторинга атмосферного воздуха фиксируют снижение попадания загрязняющих веществ в атмосферу. Сократилось и количество жалоб от жителей на неприятный запах", - заявил глава Балашихи Сергей Юров.