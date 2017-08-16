Суд оштрафовал оператора свалки "Кучино" в Балашихе на 6,3 миллиарда рублей за ущерб экологии

10 мая 2018 г. СК оценил ущерб от несанкционированного сброса отходов на подмосковном мусорном полигоне "Кучино" в 2,2 млрд рублей

Следственный комитет по Московской области передал в суд материалы уголовного дела в отношении инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО "Заготовитель" и мастера полигона ТБО "Кучино", расположенного в подмосковной Балашихе.