Более 50 лжеинвалидов обнаружили при проверке бюро медэкспертизы на севере Москвы Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Установлено, что статус инвалида был присвоен 55 гражданам, при этом их обследования в установленном порядке не проводились, решения об установлении инвалидности принимались при отсутствии объективных данных, подтверждающих нарушение здоровья граждан и на основании подложных направлений на экспертизу. Граждане, признанные инвалидами, получили из федерального бюджета и бюджета города Москвы более 5 миллионов рублей.



Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении одного из филиалов Бюро медико-социальной экспертизы на севере Москвы возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратура Северного округа провела проверку соблюдения требований законодательства при установлении групп инвалидности в бюро номер 29 – филиале ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве".Установлено, что статус инвалида был присвоен 55 гражданам, при этом их обследования в установленном порядке не проводились, решения об установлении инвалидности принимались при отсутствии объективных данных, подтверждающих нарушение здоровья граждан и на основании подложных направлений на экспертизу. Граждане, признанные инвалидами, получили из федерального бюджета и бюджета города Москвы более 5 миллионов рублей.Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до четырех лет.



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