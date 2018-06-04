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Перекрытия на Тверской и прилегающих улицах из-за Дня России отменили по просьбе FIFA
6 июня 2018 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 17:42
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Тверская улица не будет перекрываться во время празднования Дня России. Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта Москвы, опубликованная ранее информация о перекрытиях и ограничениях движения в связи с празднованием дня России неактуальна. В связи с этим отменяются все изменения в схемах движения транспорта, планировавшиеся с 7 по 13 июня на Тверской улице, прилегающих к ней переулках, а также улицах Охотный ряд и Моховая.

Как уточнил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, слова которого приводит агентство "Москва", власти перенесут празднование с улицы Тверская в парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA).

"У нас подготовлена достаточно обширная программа, которая будет проходить как на городских территориях, так и в парках. По просьбе коллег из FIFA мы перенесли празднование с улицы Тверская и усилили эту программу в округах. Соответственно, все то, что запланировано оно никуда не уходит, оно будет в парках", - сказал Немерюк. Он уточнил, что празднования пройдут в Парке Победы, а также парках "Сокольники", "Кузьминки", "Царицыно", в Таганском, Измайловском, Бабушкинском парках.

Напомним, с 10 по 12 июня парковка в центре столицы будет бесплатной в связи с переносом выходного дня 9 июня на понедельник, 11 июня. Нынешняя рабочая неделя будет шестидневной и продлится до 9 июня.
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