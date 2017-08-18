Власти Москвы отказываются считать жильем элитный поселок, построенный вместо бассейна в Серебряном бору

1 декабря 2017 г. Канализацию к скандальному дворцу водных видов спорта в Серебряном бору прокладывают через природный заказник

Дворец водных видов спорта "Динамо" строится в Серебряном Бору уже полтора года. За это время проект на ходу претерпел значительные изменения и фактически превратился в элитный поселок из вилл и резиденций.