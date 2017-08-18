Власти Москвы отказываются считать жильем элитный поселок, построенный вместо бассейна в Серебряном бору

Столичные власти не считают жилыми помещениями виллы и таунхаусы, построенные на Таманской улице в Серебряном бору вместо центра водного спорта "Динамо". Это следует из ответа
Москомстройинвеста юристу Ивану Ежикову, который еще летом прошлого года обращал внимание чиновников на сомнительную стройку.
Центр водных видов спорта "Динамо" строится в Серебряном Бору уже около двух лет, однако Ежиков обнаружил, что собственно спортивные объекты - это крохотный бассейн и один спортивный зал. Зато застройщик активно продает коттеджи под видом "корпусов временного пребывания"
для спортсменов и тренеров. После обращений юриста Москомстройинвест предписал застройщику переделать документы, в результате бассейн из них исчез
вовсе.
Ежиков снова обратился в ведомство с вопросом, как временное пребывание спортсменов в виллах соотносится с тем, что эти дома выставлены на продажу. В Москомстройинвесте сослались на документы, разрешающие строить на Таманской улице объекты "спортивно-рекреационного назначения", а также на Жилищный кодекс, согласно которому виллы, таунхаусы и резиденции не относятся к числу жилых помещений.
"Легальные дефиниции терминов вилла, таунхаус и резиденция отсутствуют. В соответствии с проектной декларацией застройщика, размещенной на сайте, в рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство объекта нежилого назначения", - настаивает Москомстройинвест. Отметим, что шаткий статус апартаментов не мешает им пользоваться спросом в качестве места для постоянного проживания.
Ежиков предложил "потроллить" мэрию и профильные строительные департаменты запросами о том, когда планируется открыть обещанный центр водных видов спорта, и какие секции для взрослых и детей будут там работать.
В июне 2017 года в столице было возбуждено уголовное дело из-за продажи апартаментов в строящемся спорткомплексе "Клуб дзюдо"
на Куликовской улице. При этом застройщик обещал покупателям, что впоследствии недвижимость получит статус жилья, хотя это было заведомо невозможно. Потерпевшими признаны 47 человек, остальные 33 обманутых дольщика решили взыскать деньги через суд. Кроме того, уголовное дело в прошлом году было возбуждено в отношении компании Red Development
, которая незаконно продавала апартаменты в комплексе Loft Post.