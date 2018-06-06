NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
июня
pda
Поиск
Архив

Огонь снова вспыхнул на крыше Дома педкниги и перекинулся на соседнее здание
6 июня 2018 г. | Время публикации 19:31 | Последние изменения 23:06
Рубрики: Происшествия  
 
Прохожие на улице Большая Дмитровка у Дома педагогической книги в Москве, где произошло возгорание на крыше | © РИА Новости / Илья Питалев
Огонь снова вспыхнул в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке в Москве, пламя перекинулось на соседнее здание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. На место были отправлены дополнительные пожарные расчеты. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти существующих.

По словам собеседника ТАСС, огонь начал резко распространяться по кровле здания, предположительно из-за усиления ветра. "Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать", - сказал прибывший на место пожара заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС сообщает, что огонь частично перекинулся на соседнее здание из-за неправильной постройки противопожарной стены.

Как пояснил Желтов, "вследствие сильных порывов ветра и из-за нарушений строительных конструкций мансардной части огонь по сгораемым материалам - деревянной обрешетке, сгораемой полиэтиленовой пленке и пустотам - ушел в соседнее здание".

"Пожарным огонь удается сдерживать. Распространение огня остановлено", - добавил замначальника ГУ МЧС.

В 22:03 возгорание было ликвидировано, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Возгорание произошло в процессе гидроизоляционных работ на мансардном этаже, когда строители нарушили технику безопасности. "Идет пролитие, дополнительная проверка, что может еще воспламениться. Надо отметить, что пожарные приехали в течение восьми минут после первого звонка",- сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам представителя мэрии, никто из жителей дома и пожарных не пострадал.

Первая информация о пожаре на крыше Дома педкниги по адресу Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 поступила около 16:00. Сообщалось, что в здании загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель. В 17:21 ГУ МЧС по Москве сообщило о локализации возгорания на площади 50 квадратных метров. Движение по Большой Дмитровке перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Доме педагогической книги на Большой Дмитровке загорелась крыша
6 июня 2018 г.
В Доме педагогической книги на Большой Дмитровке загорелась крыша
На крыше горит обрешетник кровли и утеплитель. Кровлю вскрывают, ведется тушение. Эвакуация в здании не проводилась. Пожару присвоен первый ранг, площадь уточняется. Движение по Большой Дмитровке полностью закрыто.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.06.2018   23:52
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 7 июня 2018 г. // Последняя новость 6 июня 2018 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>