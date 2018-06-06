Огонь снова вспыхнул на крыше Дома педкниги и перекинулся на соседнее здание

Огонь снова вспыхнул в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке в Москве, пламя перекинулось на соседнее здание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. На место были отправлены дополнительные пожарные расчеты. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти существующих.
По словам собеседника ТАСС, огонь начал резко распространяться по кровле здания, предположительно из-за усиления ветра. "Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать", - сказал прибывший на место пожара заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.
Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС сообщает, что огонь частично перекинулся на соседнее здание из-за неправильной постройки противопожарной стены.
Как пояснил Желтов, "вследствие сильных порывов ветра и из-за нарушений строительных конструкций мансардной части огонь по сгораемым материалам - деревянной обрешетке, сгораемой полиэтиленовой пленке и пустотам - ушел в соседнее здание".
"Пожарным огонь удается сдерживать. Распространение огня остановлено", - добавил замначальника ГУ МЧС.
В 22:03 возгорание было ликвидировано, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Возгорание
произошло в процессе гидроизоляционных работ на мансардном этаже, когда строители нарушили технику безопасности. "Идет пролитие, дополнительная проверка, что может еще
воспламениться. Надо отметить, что пожарные приехали в течение восьми
минут после первого звонка",- сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков.
По словам представителя мэрии, никто из жителей дома и пожарных не пострадал.
Первая информация о пожаре на крыше Дома педкниги по адресу Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 поступила около 16:00. Сообщалось, что в здании загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель. В 17:21 ГУ МЧС по Москве сообщило о локализации возгорания на площади 50 квадратных метров. Движение по Большой Дмитровке перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара.
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