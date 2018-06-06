В ночь на четверг в столичном регионе ожидаются заморозки Рубрики: Погода

Global Look Press



"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы в четверг по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус двух до нуля градусов", - сообщили в ведомстве. Спасатели советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения, не совершать резких перестроений, обгонов и резкого торможения.



В свою очередь, Гидрометцентр России продлил действие "желтого" уровня опасности в Москве и Московской области до 7 июня из-за высокой пожароопасности. По данным МЧС Подмосковья распространило экстренное предупреждение о заморозках в регионе в четверг, 7 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области."Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы в четверг по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус двух до нуля градусов", - сообщили в ведомстве. Спасатели советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения, не совершать резких перестроений, обгонов и резкого торможения.В свою очередь, Гидрометцентр России продлил действие "желтого" уровня опасности в Москве и Московской области до 7 июня из-за высокой пожароопасности. По данным на сайте ведомства , ночью в столичном регионе похолодает до 4-6 градусов, днем 7 июня воздух прогреется до 14-16 градусов, по области 12-17 градусов тепла. Местами возможны небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. "Желтый" уровень опасности был объявлен в Московском регионе 4 июня из-за сильного ветра, предупреждение будет действовать четвертые сутки подряд.



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