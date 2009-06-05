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Гринпис повесил 18-метровый баннер против пластиковых пакетов у Центра международной торговли в Москве
6 июня 2018 г. | Время публикации 13:40 | Последние изменения 17:00
Рубрики: Общество  
 
Фото NEWSru.com
Волонтеры Гринписа повесили баннер на высотку напротив центра международной торговли в Москве, где проходит Неделя российского ретейла. Своим баннером представители Гринписа обращаются к крупнейшему ретейлеру России X5 group. "X5, порви с пакетом!" - гласит надпись на баннере, фото которого размещено в Twitter движения.

Ранее X5 Retail Group получил антипремию Гринписа России как крупнейший ретейлер, вносящий наибольший вклад в загрязнение России пластиковыми пакетами. Тогда экологи наградили компанию огромным пакетом с пакетами. По словам руководителя проекта "Ноль отходов" Дмитрия Артамонова, одноразовый пластиковый пакет — самый продаваемый товар в российских супермаркетах.

"Миллиарды пакетов, распространяемые "Пятёрочкой", "Перекрёстком" и "Каруселью", пополняют свалки, разлагаться на которых они будут сотни лет. Мы считаем, что Х5 Retail Group как лидер рынка должен взять на себя ответственность за будущее продаваемой упаковки и отказаться от одноразовых пакетов, как это уже сделали многие крупные европейские сети", — заявил Артамонов. От раздачи бесплатных пластиковых пакетов уже отказались "Ашан", "СПАР Миддл Волга", "Азбука вкуса" и "Вкусвилл".



Еще в 2009 году столичные власти заявили, что к 2012 году биоупаковка полностью вытеснит полиэтиленовые пакеты в торговых сетях: экологи заявили, что для реализации такого проекта необходим компостный завод, оснащенный устройством по биоразложению, однако его в регионе так и не появилось. Провалилась и идея заменить полиэтиленовые пакеты на сумки с символикой: эксперимент прошел в торговых точках на территории парка "Кузьминки-Люблино", но дальнейшего развития не имел.
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