Гринпис повесил 18-метровый баннер против пластиковых пакетов у Центра международной торговли в Москве

11 ноября 2009 г. В Кузьминках начнут продавать хлопковые пакеты вместо целлофана

В торговых точках на территории парка "Кузьминки-Люблино" перестанут выдавать целлофановые пакеты. В следующем году вместо них появятся специальные хлопковые сумки с символикой парка.