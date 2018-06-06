

Жители Щелково обвинили местные власти в массовом проведении фальшивых собраний по выбору новых УК Рубрики: Областная инфраструктура





Подделку подписей за избрание новых УК подтвердил суд, однако никаких санкций не последовало. По словам щелковчан, это говорит о том, что глава администрации, прокуратура города и полиция состоят в сговоре. Новая компания, которую люди не выбирали, уже предупредила жителей улицы Неделина, что будет рассылать свои платежки, но те отказываются их оплачивать.



Щелковчане говорят, что беспорядок в городском ЖКХ начался именно с приходов Валова, которого они "не выбирали". Администрация, по их словам, приняла дорожную карту, куда включила только подконтрольные ей управляющие компании. А организации, имеющие высокий рейтинг по отзывам жильцов, власти хотят убрать с рынка. Жители просят Путина отменить дорожные карты и навести порядок в коммунальной сфере города.



Жители подмосковного Щелково записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на рейдерский захват жилых домов администрацией города во главе с Алексеем Валовым. Жители сообщили о массовой фильсификации общих собраний собственников по выбору управляющих компаний. Организатором собраний выступали местные власти.Подделку подписей за избрание новых УК подтвердил суд, однако никаких санкций не последовало. По словам щелковчан, это говорит о том, что глава администрации, прокуратура города и полиция состоят в сговоре. Новая компания, которую люди не выбирали, уже предупредила жителей улицы Неделина, что будет рассылать свои платежки, но те отказываются их оплачивать.Щелковчане говорят, что беспорядок в городском ЖКХ начался именно с приходов Валова, которого они "не выбирали". Администрация, по их словам, приняла дорожную карту, куда включила только подконтрольные ей управляющие компании. А организации, имеющие высокий рейтинг по отзывам жильцов, власти хотят убрать с рынка. Жители просят Путина отменить дорожные карты и навести порядок в коммунальной сфере города.



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