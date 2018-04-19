Герман Стерлигов решил идти в мэры Москвы с обещанием радикально расселить столицу

Бизнесмен Герман Стерлигов заявил о своем желании баллотироваться в мэры Москвы, пообещав в случае победы радикальное расселение столичного мегаполиса. Как сообщил бизнесмен на странице "ВКонтакте"
, Москва должна стать "маленькой компактной столицей" с населением в миллион человек.
"Моя предвыборная программа - расселение московского мегаполиса. Каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подьемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо", - написал Стерлигов.
Он также заявил, что в ходе расселения "миллионы гастарбайтеров поедут домой", а "Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой". По его словам, в течение четырех лет население столицы сократится до миллиона человек, а начать планируется следующей весной. "Детальная программа расселения мегаполиса разработана и апробирована", - заключает бизнесмен.
Напомним, в середине апреля о намерении баллотироваться в мэры Москвы заявил блогер Илья Варламов. Он представил концепцию своей предвыборной программы "Радикальный урбанизм"
, которая призвана сделать жизнь в столице удобнее. Например, он предложил перекрасить Кремль в белый цвет, развивать общественный транспорт и ввести платный въезд в центр города. а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта. Некоторые объекты, такие, как памятник Петру I и торговый центр "Атриум", предлагалось снести и демонтировать большинство заборов в городе.
Позже Варламов отказался
от участия в выборах, пояснив, что у него "объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей". К тому же необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только кандидат
от партии "Единая Россия".