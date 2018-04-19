Герман Стерлигов решил идти в мэры Москвы с обещанием радикально расселить столицу

21 мая 2018 г. Блогер Варламов отказался от участия в выборах столичного мэра

Блогер отмечает, что планировал использовать выборы, чтобы донести свои идеи, но необходимое количество подписей может собрать только кандидат от партии "Единая Россия". Сам он намерен поддержать независимых кандидатов.