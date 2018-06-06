NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
июня
pda
Поиск
Архив

Глава Таганского округа Москвы Илья Свиридов сдал документы на выдвижение кандидатом в мэры
6 июня 2018 г. | Время публикации 17:02 | Последние изменения 17:21
Рубрики: Общество  
 
Совет муниципальных образований города Москвы
Глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии. Свиридов идет на выборы от партии "Справедливая Россия", поэтому ему не нужно собирать подписи избирателей.

Таким образом, Свиридов стал третьим кандидатом, подавшим в Мосгоризбирком документы на выдвижение. Первым документы на самовыдвижение подал 4 июня председатель конституционного комитета "К" Алексей Назаров, вторым стал гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев. Документы от кандидатов на выдвижение в мэры принимаются до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля.

Всем кандидатам в мэры нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. 2 июня Свиридов сообщил в своем Facebook, что собрал 92 подписи. Кандидат от "Справедливой России" пока не опубликовал предвыборную программу, но сообщил, что она будет затрагивать транспорт, благоустройство, ЖКХ, социальную политику, медицину и образование, передает ТАСС.

Кроме того, Свиридов выступает за развитие местного самоуправления. Председатель совета московского отделения СР Валерий Даниловцев, комментируя выдвижение Свиридова, отметил, что "он хорошо понимает городскую тематику и задачи, юрист по профессии, прошел хорошую школу в качестве муниципального депутата. Город его знает, он достаточно медиен".

Ранее в среду глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин объявил, что собирается идти на выборы мэра самовыдвиженцем. В этом случае ему потребуется не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать не менее 36,1 тысячи подписей избирателей. О намерении баллотироваться сегодня также заявил скандальный предприниматель Герман Стерлигов, пообещав в случае победы радикально расселить столицу.

Побороться за кресло мэра также намерены политик Дмитрий Гудков, который пойдет на выборы от партии "Гражданская инициатива", и лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пока не объявил, будет ли выдвигаться от партии "Единая Россия" или самовыдвиженцем.

Партия "Яблоко" пока не определилась со своим кандидатом. Внутрипартийные праймериз фактически провалились. В них победил ставленник Максима Каца, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин оказался на втором месте. Якубович сразу после победы отказался участвовать в выборах и призвал сделать кандидатом в мэры Митрохина, которого поддерживает Григорий Явлинский.

7 июня состоится заседание исполкома бюро "Яблока", который должен рекомендовать одну из кандидатур. Заявки на выдвижение в мэры Москвы поступили от Митрохина, а также от сторонников главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой и главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем
6 июня 2018 г.
Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем
Яшин заявил, что намерен сдать документы в избирком в понедельник и приступить к сбору необходимых 36-40 тысяч подписей. Сторонники Яшина утверждали, что его кандидатуру может выдвинуть партия "Парнас", однако этого не произошло.
6 июня 2018 г.
6 июня 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.06.2018   18:33
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 6 июня 2018 г. // Последняя новость 18:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>