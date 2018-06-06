Глава Таганского округа Москвы Илья Свиридов сдал документы на выдвижение кандидатом в мэры

Глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы, сообщили "Интерфаксу"
в комиссии. Свиридов идет на выборы от партии "Справедливая Россия", поэтому ему не нужно собирать подписи избирателей.
Таким образом, Свиридов стал третьим кандидатом, подавшим в Мосгоризбирком документы на выдвижение. Первым документы на самовыдвижение подал 4 июня председатель конституционного комитета "К" Алексей Назаров, вторым стал гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев. Документы от кандидатов на выдвижение в мэры принимаются до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля.
Всем кандидатам в мэры нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. 2 июня Свиридов сообщил в своем Facebook
, что собрал 92 подписи. Кандидат от "Справедливой России" пока не опубликовал предвыборную программу, но сообщил, что она будет затрагивать транспорт, благоустройство, ЖКХ, социальную политику, медицину и образование, передает ТАСС.
Кроме того, Свиридов выступает за развитие местного самоуправления. Председатель совета московского отделения СР Валерий Даниловцев, комментируя выдвижение Свиридова, отметил
, что "он хорошо понимает городскую тематику и задачи, юрист по профессии, прошел хорошую школу в качестве муниципального депутата. Город его знает, он достаточно медиен".
Ранее в среду глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин объявил, что собирается идти на выборы мэра самовыдвиженцем
. В этом случае ему потребуется не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать не менее 36,1 тысячи подписей избирателей. О намерении баллотироваться сегодня также заявил скандальный предприниматель Герман Стерлигов, пообещав в случае победы радикально расселить столицу
.
Побороться за кресло мэра также намерены политик Дмитрий Гудков, который пойдет на выборы от партии "Гражданская инициатива", и лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пока не объявил, будет ли выдвигаться от партии "Единая Россия" или самовыдвиженцем.
Партия "Яблоко" пока не определилась со своим кандидатом. Внутрипартийные праймериз фактически провалились
. В них победил ставленник Максима Каца, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин оказался на втором месте. Якубович сразу после победы отказался участвовать в выборах и призвал сделать кандидатом в мэры Митрохина, которого поддерживает Григорий Явлинский.
7 июня состоится заседание исполкома бюро "Яблока", который должен рекомендовать
одну из кандидатур. Заявки на выдвижение в мэры Москвы поступили от Митрохина, а также от сторонников главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой и главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева.