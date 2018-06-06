Глава Таганского округа Москвы Илья Свиридов сдал документы на выдвижение кандидатом в мэры

6 июня 2018 г. Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Яшин заявил, что намерен сдать документы в избирком в понедельник и приступить к сбору необходимых 36-40 тысяч подписей. Сторонники Яшина утверждали, что его кандидатуру может выдвинуть партия "Парнас", однако этого не произошло.