"Ведомости": праймериз "Яблока" к выборам мэра Москвы оказались фарсом

5 июня 2018 г. Победитель праймериз "Яблока" отказался от участия в выборах мэра Москвы

Яков Якубович заявил, что не вправе получать подписи депутатов от других партий и не сможет пройти муниципальный фильтр для участия в выборах мэра. На место кандидата он рекомендовал занявшего второе место Сергея Митрохина.