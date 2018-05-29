"Ведомости": праймериз "Яблока" к выборам мэра Москвы оказались фарсом

Вокруг праймериз партии "Яблоко" к выборам мэра Москвы, в которых выиграл глава Тверского района Москвы Яков Якубович, разгорелся новый скандал. По данным некоторых источников, кандидатура Сергея Митрохина была согласована с действующим мэром, и праймериз изначально были задуманы для легитимизации Митрохина. Победа же Якубовича была случайностью, пишут "Ведомости"
.
Напомним, накануне стало известно, что глава Тверского района выиграл праймериз партии "Яблоко", однако отказался участвовать в выборах мэра
, заявив, что не сможет собрать необходимого количества подписей для прохождения муниципального фильтра. Он рекомендовал руководству партии и московскому отделению выдвинуть в мэры занявшего второе место Сергея Митрохина, которому, по мнению Якубовича, преодолеть фильтр удастся.
Между тем Якубович сообщил, что отказался от выборов после разговора с основателем партии "Яблоко" Григорием Явлинским. "Явлинский сказал, что я должен озаботиться вопросом сбора подписей самостоятельно, а он не в состоянии помочь с получением подписей от неяблочников. Полагаю, что у Митрохина есть дополнительные возможности договориться с депутатами, которые прошли от других партий, поскольку они являются его соратниками в гражданских активностях. Меня эти активисты скорее всего не поддержат", – пояснил он. Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев подтвердил факт встречи Явлинского с Якубовичем, а зампред партии Николай Рыбаков заявил, что яблочники вернутся к обычной процедуре выдвижения.
Митрохин назвал самоотвод Якубовича приятной неожиданностью, одновременно назвав праймериз игрой его оппонентов против него, в котором "Якубовича использовали как пешку". По данным некоторых источников, чуть более месяца назад состоялась встреча Геннадия Явлинского с Сергеем Собяниным, на которой было решено, что кандидатом от партии "Яблоко" станет Митрохин: "В партии были уверены, что он выиграет праймериз. Якубович вообще сначала не планировал в них участвовать, а когда выиграл, понял, что не хочет участвовать в выборах – у него нет ресурсов и известности". Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев и пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова заявили, что не знают о такой встрече.
Другие оппозиционеры жестко раскритиковали действия партии "Яблоко". Соратник Алексея Навального Леонид Волков написал в Facebook
, что Явлинский "унижается в администрации президента, чтобы сохранить свое положение в партии". Экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, по его словам, еще полгода назад было известно, что "Яблоко" выдвинет удобного для мэрии и руководства партии кандидата: ранее он заявил
, что на праймериз партии голосуют "даже не тысячи, а сотни человек". Политологи также отмечают, что подобные случаи еще больше вредят репутации института праймериз и приводят лишь к усилению конфликтов. В самой же партии уже давно отмечаются признаки внутреннего кризиса.