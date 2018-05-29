Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Оппозиционер, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы в качестве самовыдвиженца. Об этом он сообщил ТАСС.
"В понедельник планирую сдать документы в избирком и приступить к сбору подписей. На выборы пойду самовыдвиженцем, мы такой вариант рассматривали и готовились к нему", - сказал он. Кандидату предстоит собрать от 36 до 40 тысяч подписей москвичей.
Ранее сторонники Яшина утверждали, что его кандидатуру может выдвинуть партия "Парнас", что избавило бы его от сбора подписей граждан. Но политсовет принял решение не выдвигать и не поддерживать ни одного политика
, поскольку либеральной оппозиции не удалось договориться о едином кандидате на выборах мэра Москвы.
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Отметим, что идею проведения единых праймериз оппозиция активно обсуждала в апреле. На этом в частности настаивал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Партия ПАРНАС также поддерживала консолидацию демократических сил и заявляла о готовности не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению". Гудков и Яшин также обменялись призывами устроить праймериз между собой
, однако инициатива быстро заглохла. Гудков напомнил, что "праймериз имеют смысл, только если в них участвуют все кандидаты с нашего фланга".
А праймериз партии "Яблоко" завершились скандалом: по данным некоторых источников, еще до них кандидатура лидера московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина была согласована с действующим мэром столицы
, и праймериз изначально были задуманы для легитимизации Митрохина в качестве кандидата в мэры. Политологи также отмечают, что подобные случаи еще больше вредят репутации института праймериз и приводят лишь к усилению конфликтов. В самой же партии уже давно отмечаются признаки внутреннего кризиса.