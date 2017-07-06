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Выделенные полосы предложили продлить за МКАД
6 июня 2018 г. | Время публикации 10:50
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В департаменте транспорта Москвы планируется создать полноценную программу по продлению выделенных полос для общественного транспорта за МКАД в Московскую область. Об этом "Российской газете" рассказал начальник управления департамента Сергей Смирнов.

По словам чиновников, протяженность спецполос для автобусов в столице достигла уже почти 300 километров, а скорость общественного транспорта повысилась на 20-30%. Однако, дойдя до МКАД, многие автобусы встают в пробку из-за областных заторов, что негативно сказывается на транспортной системе всего региона.

Чтобы исключить такую ситуацию, предлагается организовать около 100 километров выделенных полос, образующих между Москвой и областью стабильные "транспортные коридоры". По мнению экспертов, одним из них может стать выделенка от Волоколамского шоссе в Павшинскую пойму, Ильинское шоссе и в Красногорск. Еще одна выделенная полоса может появиться на Ленинградском шоссе - до Международного шоссе к аэропорту "Шереметьево", а также на Шоссе Энтузиастов и дойдет до Балашихи.

Параллельно с этим планируется развивать дорожную сеть в области, для чего мэр Сергей Собянин принял решение предоставить Московской области межбюджетный трансферт в размере 3,3 миллиарда рублей. Эти деньги будут потрачены на ремонт дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, а также строительство подъездов к железнодорожным платформам.

В то же время эксперты отмечают, что столица является абсолютным рекордсменом среди городов РФ по протяженности выделенных полос, но находится лишь на четвертом месте по соотношению протяженности выделенных полос и числа потенциальных пассажиров наземного транспорта. Подобный рейтинг, первое место в котором заняла Казань, составили разработчики сети выделенных полос и активисты в разных городах.

По мнению сотрудника транспортного комплекса Александра Егорова, выделенки стоило бы проложить на Тверской улице, Садовом и Бульварном кольцах, Новом Арбате, Волгоградском проспекте, а также продлять полосы за МКАД для создания стабильных транспортных связей во всей агломерации. О том, что выделенные полосы должны появиться на центральных улицах, неоднократно заявляли и иностранные транспортные эксперты, однако власти не спешат пользоваться их советами.
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