Бюджет Москвы получил 1,34 миллиарда рублей налогов от сдачи квартир в аренду

16 ноября 2017 г. Программу патентов на аренду квартир в столице признали провальной

С начала года продано менее двух тысяч патентов, а сумма налогов от легально сдаваемых квартир составляет не более 5% рынка. Москвичам необходимы выгодные ставки, льготы по налогам, а также простая система приобретения патентов.