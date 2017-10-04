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Бюджет Москвы получил 1,34 миллиарда рублей налогов от сдачи квартир в аренду
6 марта 2018 г. | Время публикации 09:22 | Последние изменения 11:52
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Более 1,34 миллиарда рублей было перечислено в бюджет Москвы от сдачи квартир в аренду в 2017 году. Этот показатель на 20% больше поступлений 2016 года, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

"За весь прошедший год было подано 26,5 тысяч налоговых деклараций и приобретено почти 2,2 тысячи патентов на сдачу жилья внаем. В обоих случаях наблюдается позитивная динамика", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Как заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, количество приобретенных патентов выросло более, чем на 11%, и "это показатель того, что сознательность горожан, их ответственность за собственное имущество растет".

В то же время в ноябре прошлого года эксперты констатировали, что патентная система аренды квартир в столице потерпела провал: арендодатели по-прежнему предпочитают не афишировать свои доходы, даже при условии работы с агентством. Директор департамента аренды квартир Penny Lane Realty Марина Шекера утверждает, что число собственников, которые регистрируют договоры и платят налоги честно, составляет не более 3% от всех квартир на рынке, а про патентную систему многие просто не слышали.

Если учесть, что минимальное разрешение на сдачу в аренду квартиры до 50 квадратных метров в Центральном округе стоит 2250 рублей в месяц, то очевидно, что патент выгоден только при высокой арендной ставке, составляющей не менее ста тысяч рублей. А незначительный рост продаж патентов во многом обусловлен человеческим фактором: москвичи все чаще сообщают о незаконной сдаче квартир участковому полицейскому или в налоговую инспекцию. Эксперты утверждают, что вывести из тени рынок аренды жилья без выгодных ставок, льгот по налогам, а также простой и понятной системы приобретения патентов попросту не получится.
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