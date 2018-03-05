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Московский зоопарк выложил видео со снежным барсом, "зовущим весну" в столицу
6 марта 2018 г. | Время публикации 08:33 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Животные  
 
Московский зоопарк / Facebook
В интернете появилось видео, на котором снежный барс "зовет весну", громко крича "ау-ау-ау". Видео выложено на странице столичного зоопарка в Instagram. "Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год", - говорится в сообщении.

На странице зоопарка в Facebook уточняется, что самка снежного барса по кличке Аннет на самом деле радуется снегу. Густой и мягкий меховой покров зверя служит защитой от холода, а между пальцами растет густая шерсть, которая не дает подушечкам лап замерзать. В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно.



Напомним, в течение минувшего воскресенья в столице выпала пятая часть мартовской нормы осадков, еще столько же снега, по прогнозам синоптиков, может выпасть 7–8 марта. Как сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов, а в целом март для столичного региона – "типично зимний месяц", что объясняется циркуляцией воздуха в умеренных широтах северного полушария. В связи с этим повышения температуры до хотя бы нулевой отметки стоит ждать не ранее конца месяца.

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