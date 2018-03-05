Московский зоопарк выложил видео со снежным барсом, "зовущим весну" в столицу

В интернете появилось видео, на котором снежный барс "зовет весну", громко крича "ау-ау-ау". Видео выложено на странице столичного зоопарка в Instagram
. "Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год", - говорится в сообщении.
На странице зоопарка в Facebook
уточняется, что самка снежного барса по кличке Аннет на самом деле радуется снегу. Густой и мягкий меховой покров зверя служит защитой от холода, а между пальцами растет густая шерсть, которая не дает подушечкам лап замерзать. В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно.
Напомним, в течение минувшего воскресенья в столице выпала пятая часть
мартовской нормы осадков, еще столько же снега, по прогнозам синоптиков, может выпасть 7–8 марта
. Как сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов, а в целом март для столичного региона – "типично зимний месяц"
, что объясняется циркуляцией воздуха в умеренных широтах северного полушария. В связи с этим повышения температуры до хотя бы нулевой отметки стоит ждать не ранее конца месяца.