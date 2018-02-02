Родителей обвинили в подстрекательстве перед выборами за критику директора школы, показавшего детям "историческое" порно

13 февраля 2018 г. Учитель лицея, требовавший у детей медсправку для похода в туалет, уволен

Сотрудник, допустивший нарушение, уволен, в классе назначен новый классный руководитель. Как заявила директор лицея, памятка, разосланная родителям учеников, была личной и противоправной инициативой педагога.