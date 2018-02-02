Родителей обвинили в подстрекательстве перед выборами за критику директора школы, показавшего детям "историческое" порно

В Москве набирает обороты очередной школьный конфликт. Родители учеников школы номер 1797 в районе Богородское пожаловались на действия молодого директора, ухудшение качества образования и состояние школы, за что руководство обвинило их в подстрекательстве перед выборами и призывам к противозаконным действиям.
Как говорится в письме
родителей муниципальному депутату Богородского Ивану Халезову, администрация школы сменилась в 2015 году. Ее возглавил выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных и Московского института права, бывший консультант департамента образования Москвы Евгений Евдокимов.
После этого, по словам родителей, "на смену профессионализму пришло кумовство, коррупция, мотивационные схемы и полный развал образовательного и воспитательного процесса". Ключевые посты в администрации школы заняли близкие друзья и родственники Евдокимова, причем некоторые не появляются на рабочих местах, не имеют профильного образования и опыта.
Об этом родители писали в обращении
к администрации президента, московской прокуратуре, Минобрнауки и столичному департаменту образования. В жалобе говорится, что с приходом нового директора рейтинг школы упал более чем на 50 позиций (со 130-го до 183 места), большинство заслуженных педагогов были вынуждены уйти, а оставшиеся работают под угрозой увольнения.
В 2017 году в школе расформировали управляющий совет, а новый состав никак не может приступить к работе из-за постоянного переноса заседаний. Кроме того, были упразднены родительские собрания, директор в разговорах с родителями позволяет грубость и даже угрозы, сообщается в письме. Оставляет желать лучшего и материально-техническое состояние школы: в туалете на школьницу упали две плитки, она получила сотрясение мозга.
Обращения в различные инстанции на протяжении двух лет ни к чему не привели. В одном из ответов
департамента образования говорится, что указанные родителями факты частично подтвердились, но о принятых мерах ведомство пока не отчиталось.
В начале марта родители создали собственную страницу в Facebook
"Гимназия Богородская" для обсуждения проблем в школе. В официальном аккаунте делать это, по их словам, невозможно: модераторы отключили функцию комментариев, а все материалы подаются в "приторно-позитивном" ключе, передает Znak.com
.
После этого родители школьников начали активно присылать создателям неофициальной страницы копии своих жалоб на происходящее в школе. Несколько таких жалоб посвящены урокам истории, которые директор Евдокимов вел у пятиклассников в 2016 году. Дети рассказывали, что учитель опаздывал на 15-20 минут, во время урока выходил разговаривать по телефону, не устраивал опросов и включал документальные фильмы из YouTube. Во время одной из таких демонстраций 11-летние дети увидели на интерактивной доске "исторические" изображения половых актов.
Родители пожаловались в департамент образования, откуда пришел ответ
, что преподаватель не задерживал начало уроков и не отвлекался на телефонные разговоры, а интернет-контент сомнительного содержания будет дополнительно фильтроваться.
Активность родителей в соцсетях не осталась незамеченной. Неофициальная группа школы цитирует письмо
, разосланное сотрудникам школы от имени директора. В нем говорится, что пользователи альтернативного аккаунта "прячутся за мнимой анонимностью" и распространяют "недостоверные сведения о сотрудниках школы и самой организации". "Более того, установлен факт подстрекательской деятельности оппозиционно настроенных граждан в родительской среде с целью дестабилизации общественных настроений в предвыборный период", - говорится в письме.
Автор также просит адресатов предостеречь родителей "от необдуманных, противозаконных действий, к которым призывает данная группа". В заключении сообщается о подаче исков против авторов обращений и подписантов петиций, "содержащих клевету и данные, порочащие честь и деловую репутацию сотрудников и школы".
Впрочем, это только прибавило родительскому аккаунту популярности, на ситуацию обратили внимание СМИ. В группе меж тем появились однородные сообщения в защиту директора школа и предположения, что против него выступают сторонники оппозиционера Алексея Навального - просто потому, что директор член партии "Единая Россия".
Участников сообщества "Гимназия Богородская" такая реакция удивила. "Фактически мы просто хотели обсуждать проблемы школы, ни о какой политической подоплеке речи не шло. А теперь получается, что мы оппозиционеры, которые якобы пытаются сорвать выборы", - прокомментировал порталу Znak.com один из родителей.
В связи с этим модераторы группы ввели временный бан за поднятие политических тем и постоянный бан за использование хэштегов, имеющих отношение к любым партиям и политикам. Директор школы не стал давать изданию комментариев, отметив, что уже озвучивал свою позицию в письме, когда предостерегал от "противозаконных действий".