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Родителей обвинили в подстрекательстве перед выборами за критику директора школы, показавшего детям "историческое" порно
6 марта 2018 г. | Время публикации 13:58
Рубрики: Общество  
 
В Москве набирает обороты очередной школьный конфликт. Родители учеников школы номер 1797 в районе Богородское пожаловались на действия молодого директора, ухудшение качества образования и состояние школы, за что руководство обвинило их в подстрекательстве перед выборами и призывам к противозаконным действиям.

Как говорится в письме родителей муниципальному депутату Богородского Ивану Халезову, администрация школы сменилась в 2015 году. Ее возглавил выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных и Московского института права, бывший консультант департамента образования Москвы Евгений Евдокимов.

После этого, по словам родителей, "на смену профессионализму пришло кумовство, коррупция, мотивационные схемы и полный развал образовательного и воспитательного процесса". Ключевые посты в администрации школы заняли близкие друзья и родственники Евдокимова, причем некоторые не появляются на рабочих местах, не имеют профильного образования и опыта.

Об этом родители писали в обращении к администрации президента, московской прокуратуре, Минобрнауки и столичному департаменту образования. В жалобе говорится, что с приходом нового директора рейтинг школы упал более чем на 50 позиций (со 130-го до 183 места), большинство заслуженных педагогов были вынуждены уйти, а оставшиеся работают под угрозой увольнения.

В 2017 году в школе расформировали управляющий совет, а новый состав никак не может приступить к работе из-за постоянного переноса заседаний. Кроме того, были упразднены родительские собрания, директор в разговорах с родителями позволяет грубость и даже угрозы, сообщается в письме. Оставляет желать лучшего и материально-техническое состояние школы: в туалете на школьницу упали две плитки, она получила сотрясение мозга.

Обращения в различные инстанции на протяжении двух лет ни к чему не привели. В одном из ответов департамента образования говорится, что указанные родителями факты частично подтвердились, но о принятых мерах ведомство пока не отчиталось.

В начале марта родители создали собственную страницу в Facebook "Гимназия Богородская" для обсуждения проблем в школе. В официальном аккаунте делать это, по их словам, невозможно: модераторы отключили функцию комментариев, а все материалы подаются в "приторно-позитивном" ключе, передает Znak.com.

После этого родители школьников начали активно присылать создателям неофициальной страницы копии своих жалоб на происходящее в школе. Несколько таких жалоб посвящены урокам истории, которые директор Евдокимов вел у пятиклассников в 2016 году. Дети рассказывали, что учитель опаздывал на 15-20 минут, во время урока выходил разговаривать по телефону, не устраивал опросов и включал документальные фильмы из YouTube. Во время одной из таких демонстраций 11-летние дети увидели на интерактивной доске "исторические" изображения половых актов.



Родители пожаловались в департамент образования, откуда пришел ответ, что преподаватель не задерживал начало уроков и не отвлекался на телефонные разговоры, а интернет-контент сомнительного содержания будет дополнительно фильтроваться.

Активность родителей в соцсетях не осталась незамеченной. Неофициальная группа школы цитирует письмо, разосланное сотрудникам школы от имени директора. В нем говорится, что пользователи альтернативного аккаунта "прячутся за мнимой анонимностью" и распространяют "недостоверные сведения о сотрудниках школы и самой организации". "Более того, установлен факт подстрекательской деятельности оппозиционно настроенных граждан в родительской среде с целью дестабилизации общественных настроений в предвыборный период", - говорится в письме.

Автор также просит адресатов предостеречь родителей "от необдуманных, противозаконных действий, к которым призывает данная группа". В заключении сообщается о подаче исков против авторов обращений и подписантов петиций, "содержащих клевету и данные, порочащие честь и деловую репутацию сотрудников и школы".

Впрочем, это только прибавило родительскому аккаунту популярности, на ситуацию обратили внимание СМИ. В группе меж тем появились однородные сообщения в защиту директора школа и предположения, что против него выступают сторонники оппозиционера Алексея Навального - просто потому, что директор член партии "Единая Россия".

Участников сообщества "Гимназия Богородская" такая реакция удивила. "Фактически мы просто хотели обсуждать проблемы школы, ни о какой политической подоплеке речи не шло. А теперь получается, что мы оппозиционеры, которые якобы пытаются сорвать выборы", - прокомментировал порталу Znak.com один из родителей.

В связи с этим модераторы группы ввели временный бан за поднятие политических тем и постоянный бан за использование хэштегов, имеющих отношение к любым партиям и политикам. Директор школы не стал давать изданию комментариев, отметив, что уже озвучивал свою позицию в письме, когда предостерегал от "противозаконных действий".
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