Парковки в центре столицы будут бесплатными с 8-го по 11 марта

5 марта 2018 г. Собянин предупредил о проблемах с вывозом снега в столице

Воскресный снегопад принес в столицу около половины мартовской нормы осадков, еще столько же может выпасть 7–8 марта. Мэр Москвы заявил, что мощностей для такого объема снега в городе нет и ожидаются проблемы с вывозом снега.