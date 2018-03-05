Парковки в центре столицы будут бесплатными с 8-го по 11 марта

С 8-го по 11 марта, которые объявлены праздничными днями, парковка в столице станет бесплатной. Оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. Об этом на своей официальной странице в Twitter
сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
"Интенсивность движения транспорта в праздничные дни традиционно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность городских дорог. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и стоянки, чтобы не создавать аварийных ситуаций для пешеходов и других автомобилистов", — отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся на сайте
мэра и правительства столицы. Плоскостные парковки со шлагбаумами в праздничные дни будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.
Отметим, что 7-го и 8 марта в столице ожидаются снегопады, что может создать немало проблем автомобилистам. Ранее столичный мэр напомнил о приоритетах в работе коммунальных служб: по его словам, сначала очищаются дороги, затем снег убирается во дворах и на тротуарах, затем — на парковках, после чего снег сбрасывается с крыш. Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов признает, что в таком порядке есть своя логика, однако собранный снег дворники вынуждены хранить на тех же парковочных местах
, тогда как его можно было бы вывозить на неэксплуатируемые территории и оставлять до весны.