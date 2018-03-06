Москвичей предупредили о пробках перед длинными мартовскими выходными

Предпраздничные пробки ожидаются в Москве в канун Международного женского дня. Дорожную ситуацию в среду осложнит и "активная уборка снега", сообщает
Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Ожидается, что жители столицы массово отправятся за город на длинные выходные, которые продлятся с 8 по 11 марта.
Ведомство прогнозирует заторы 7 марта на вылетных магистралях в сторону области, в районе крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения. Из-за сокращенного рабочего дня вечерний час пик сместится, напоминает ЦОДД.
Москвичей призвали в среду добираться до работы общественным транспортом, а за город выезжать до 15 часов или же после 20:00. При этом 7-го и 8 марта в столице ожидаются снегопады, что может создать немало проблем автомобилистам. Осложнения перед праздниками прогнозирует и сервис "Яндекс. Пробки". Зато С 8 по 11 марта дороги будут свободными.
"Скорее всего, мы не зафиксируем более четырех баллов. В оставшиеся три выходных дня загруженность дорог не будет превышать двух баллов большую часть времени", - сообщили РИА "Новости"
в сервисе. Напомним, все четыре выходных дня городские парковки в столице будут бесплатными
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