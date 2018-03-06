Москвичей предупредили о пробках перед длинными мартовскими выходными

6 марта 2018 г. Парковки в столице будут бесплатными с 8-го по 11 марта

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам. При этом 7-го и 8 марта в столице ожидаются снегопады, что может создать немало проблем автомобилистам. Их просят соблюдать правила движения и стоянки.