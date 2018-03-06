NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
марта
pda
Поиск
Архив

СК проверит информацию об умышленном наезде водителя Mercedes на женщину из-за спора о парковке
6 марта 2018 г. | Время публикации 12:42 | Последние изменения 14:01
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичное отделение Следственного комитета проводит проверку по факту автомобильного инцидента в одном из столичных дворов. Как следует из видеоролика, опубликованного Telegram-каналом паблика Mash, во дворе жилого дома произошел конфликт из-за парковочного места. Водитель Mercedes совершил наезд на женщину, стоящую рядом с капотом своего автомобиля, и скрылся с места происшествия.

Судя по записи, мужчина за рулем Mercedes вел себя крайне агрессивно, слышно, как владелица второго автомобиля кричит: "Держите его, он ненормальный!". После этого автомобилист сдает назад и специально наезжает на женщину, стоящую возле своей машины, буквально прижимая ее к автомобилю. Характер полученных ею травм неизвестен, однако отойти от машины ей удалось.

Как сообщается на сайте столичного отделения СК РФ, по факту инцидента организована доследственная проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.03.2018   13:52
7
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 6 марта 2018 г. // Последняя новость 13:58
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>