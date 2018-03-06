СК проверит информацию об умышленном наезде водителя Mercedes на женщину из-за спора о парковке Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Судя по записи, мужчина за рулем Mercedes вел себя крайне агрессивно, слышно, как владелица второго автомобиля кричит: "Держите его, он ненормальный!". После этого автомобилист сдает назад и специально наезжает на женщину, стоящую возле своей машины, буквально прижимая ее к автомобилю. Характер полученных ею травм неизвестен, однако отойти от машины ей удалось.



Как сообщается







Столичное отделение Следственного комитета проводит проверку по факту автомобильного инцидента в одном из столичных дворов. Как следует из видеоролика, опубликованного Telegram-каналом паблика Mash , во дворе жилого дома произошел конфликт из-за парковочного места. Водитель Mercedes совершил наезд на женщину, стоящую рядом с капотом своего автомобиля, и скрылся с места происшествия.Судя по записи, мужчина за рулем Mercedes вел себя крайне агрессивно, слышно, как владелица второго автомобиля кричит: "Держите его, он ненормальный!". После этого автомобилист сдает назад и специально наезжает на женщину, стоящую возле своей машины, буквально прижимая ее к автомобилю. Характер полученных ею травм неизвестен, однако отойти от машины ей удалось.Как сообщается на сайте столичного отделения СК РФ, по факту инцидента организована доследственная проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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