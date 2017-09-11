200 муниципальных депутатов Москвы попросили кандидатов в президенты отменить муниципальный фильтр на выборах мэра

29 января 2018 г. Собянин назвал преждевременными разговоры о допуске оппозиции к выборам мэра Москвы

По итогам муниципальных выборов "Единая Россия" оказалась единственной партией, которая может зарегистрировать кандидата в мэры. В декабре стало известно, что единороссам дали четкую установку: оппозиционерам не помогать.