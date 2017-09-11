200 муниципальных депутатов Москвы попросили кандидатов в президенты отменить муниципальный фильтр на выборах мэра

Двести муниципальных депутатов из 58 районов Москвы попросили кандидатов в президенты РФ помочь с отменой муниципального фильтра на выборах мэра. Об этом пишет РБК
со ссылкой на оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, который намерен побороться за пост столичного градоначальника. Сейчас муниципальный фильтр в Москве может гарантированно преодолеть только кандидат от "Единой России".
Депутаты обратились к кандидатам в президенты, так как муниципальный фильтр действует во всех регионах. В открытом письме говорится, что в нынешней ситуации допуск кандидатов к выборам - это "заслуга" власти. "Когда ей нужно - пустят, когда не нужно - запретят, пусть даже все будет сделано юридически безупречно", - отметили авторы письма, выступающие за допуск к выборам всех кандидатов.
Представители шести претендентов на пост президента поддержали отмену муниципального фильтра. Сергей Бабурин назвал его "абсолютно административным произволом", "предметом шантажа и манипулирования избирательным процессом". В штабе Ксении Собчак фильтр назвали несправедливым, но письма муниципальных депутатов пока не получали.
В КПРФ и ЛДПР напомнили, что ранее и сами выступали за отмену фильтра. Пресс-секретарь Григория Явлинского Игорь Яковлев отметил, что отмена фильтра входит в предвыборную программу кандидата от "Яблока". Максим Сурайкин, идущий на выборы от "Коммунистов России", поддержал инициативу, но подчеркнул, что "с Гудковыми и прочими либералами на одном листе свои подписи ставить никогда не будем". В штабе Владимира Путина о письме мундепов ничего не знают.
Претендентам на пост мэра Москвы, выборы которого пройдут в сентябре 2018 года, для регистрации необходимо заручиться поддержкой 110 депутатов в трех четвертях муниципальных образований. Несмотря на победу независимых народных избранников во многих районах Москвы, оппозиция не сможет пройти муниципальный фильтр без поддержки правящей партии даже объединившись в коалицию. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прямо заявил об этом
по итогам выборов в сентябре прошлого года.
А глава московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский, по данным РБК, в декабре призвал муниципальных депутатов-однопартийцев не давать подписи
"либералам-белоленточникам", которые будут выдвигать кандидатуры на пост мэра Москвы. В числе конкретных возможных кандидатов Метельский назвал Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Максима Каца. Главный столичный единоросс объяснил свой призыв заботой о москвичах и назвал либералов "деструктивной силой". Глава ЦИК Элла Памфилова со своей стороны выражала надежду, что муниципальный фильтр на российских выборах отменят.