Активиста, протестовавшего против стройки на улице Кравченко, арестовали на 15 суток

5 марта 2018 г. Ордер на строительство скандального дома на улице Кравченко аннулировали после многочисленных акций протеста

Ордер на строительство скандального дома аннулирован: как сообщается, в течение марта дольщикам кооператива предложат альтернативное жильё. Земельный участок будет переведен в категорию земель общего пользования и обустроен.