Активиста, протестовавшего против стройки на улице Кравченко, арестовали на 15 суток

Гагаринский районный суд арестовал активиста и журналиста Андрея Орла на 15 суток за неповиновение полиции в ходе акции 18 января против застройки на улице Кравченко. "Размахивал руками, тем самым создавал суматоху среди граждан. Виновен - 15 суток ареста", - пишет в своем Twitter
Ян Кателевский.
Сам Андрей Орел рассказал "Медиазоне"
, что на заседании один из полицейских путался в показаниях и заявил, что это он задержал активиста, хотя на видео видно, что его задерживал другой сотрудник. Участник акций против уплотнительной застройки и координатор "Движения" Андрей Филин сообщил, что судья инструктировала полицейских перед тем, как вынести решение, а приставы избили репортера канала "Рупор Москвы" Ивана Климова.
"Климов как раз увидел, что судья шла к полицейским, на него набросились приставы, уволокли в каморку и там избили", — рассказал активист. По словам Филина, "били по голове с такой силой, что произошла расфокусировка зрения, душили, били в виски". В больнице сообщили, что госпитализация Климову не требуется. Также Филин считает, что полицейские не соблюдали регламент судебного заседания. "Все, кто был допрошен, сидели в одной комнате, совещались, одни свидетели слушали выступление других", — сказал он.
На предыдущем заседании по административному делу Андрея Орла старший пристав Гагаринского суда Нефедов написал заявление на активиста Паркмена (Константина Алтухова), который собирался пронести в здание суда кофр с камерой, но его не пустили. Спустя время Алтухов все же вошел, но к нему подошел Нефедов и сообщил, что Паркмен якобы ударил его.
Задержание активистов Андрея Орла, Ивана Климова, Сергея Ильина, Глеба Назарова и Николая Сизикова произошло 18 января
, во время акции протеста против установки знаков, запрещающих парковку у строящегося дома на улице Кравченко. Тогда знак "Жилая зона" заменили на знак "Парковка запрещена", чтобы таким образом открыть въезд на стройку, заблокированную машинами местных жителей.
Несколько дней спустя участники народного схода потребовали отправить в отставку
префекта округа, который за несколько месяцев до конфликта пообещал не трогать площадку. В итоге 5 марта стало известно, что ордер на строительство скандального дома аннулирован
, в течение марта дольщикам кооператива предложат альтернативное жильё, а земельный участок будет переведен в категорию земель общего пользования. С другой стороны, противники строительства убеждены, что о победе над застройщиком говорить рано.