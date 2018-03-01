Оттепель ожидает столицу на следующей неделе

После морозной погоды в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель. Как сообщили "Интерфаксу"
в Росгидромете, в понедельник днем температура воздуха может подняться до плюс 1-2 градусов, во вторник - уже до 3-4 градусов, однако ночные температуры будут отрицательными.
8 марта в Москве при переменной облачности ночью ожидается 12-14 градусов мороза, днем - минус 4-6 градусов. К концу недели начнется постепенное потепление, в воскресенье днем температура будет держаться в пределах 0 - минус 5 градусов. Осадки в Москве в предстоящие выходные возможны, однако снегопады не будут сильными.
Между тем сообщается, что уходящая зима заняла второе место по количеству выпавших осадков за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Количество осадков, выпавших за календарную зиму 2017/2018, в общей сложности составило 217,5 миллиметров. Как сообщает портал "Метеоновости"
, первое место по количеству осадков заняла зима 1965–1966 годов, когда в Москве выпало 249 миллиметров осадков. Третье место по осадкам заняла зима 2005 года.
Как сообщил ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов. По его словам, последний раз примерно такая же холодная погода была в 2013 году: март был холоднее февраля на 5-6 градусов, а высота сугробов в конце первого весеннего месяца составляла до 60 сантиметров. По словам синоптика, март для столичного региона – "типично зимний месяц", и перехода к положительным температурам стоит ждать не ранее конца марта
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