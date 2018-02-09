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Власти похвастались уборкой Москвы "на зависть", а москвичи нашли гигантские свалки грязного снега
6 марта 2018 г. | Время публикации 15:49 | Последние изменения 19:45
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей
Столичные чиновники продолжают уверять жителей в эффективной работе коммунальных служб во время и после аномальных снегопадов. У самих москвичей иное мнение: по их наблюдаениям, по всему городу стихийно возникли гигантские свалки грязного снега, который не могут принять снегоплавильни.

"Несмотря на рекордно снежную зиму, Москва на зависть другим столицам мира справилась с ударом стихии. Службы Комплекса городского хозяйства продемонстрировали, что даже во время "снегопада века" они могут обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение мегаполиса", - говорится в Facebook комплекса городского хозяйства.

Между тем юрист Иван Ежиков обнаружил несколько крупных снежных свалок и выложил фотографии в своем блоге. Одна такая свалка находится на территории природно-исторического парка "Москворецкий", еще одна - на улице Живописной, в 20 метрах от Соболева ручья, впадающего в Москву-реку, а самая большая - на улице Архитектора Власова.



"Мэрия явно решила, что складывать его в кучи и ждать лета лучше, нежели переплавлять зимой. Проще, дешевле, быстрее. А на экологию и людей - *******. Переживут. А не переживут: еще лучше, меньше народа - больше кислорода", - комментирует блогер.

По оценке Ежикова, размеры свалки на улице Архитектора Власова - более 350 метров в длину и более 100 метров в ширину, а ее высота составляет 12-13 метров. Кучи снега дополнительно обрабатывают реагентами и дополняют бытовым мусором. "Когда все это начнет таять, в районе случится коллапс - улица Архитектора Власова в этом месте спускается в низину, в которой через дорогу от свалки расположена подстанция Семеновская МОЭК. Очень удачное место для потопа", - замечает блогер.

Меньше половины территории свалки имеют бетонное покрытие, а это значит, что вся грязь и все реагенты весной уйдут в землю, отравляя всю округу. Однако чиновников все это не волнует: ранее Ежиков предположил, что столичные власти вообще не были готовы к зиме. Еще ранее жители спальных районов заявили, что кое-где снег не убирают вообще, несмотря на близость снегоплавильни и громадные суммы из бюджета на вывоз снега.

О свалках грязного снега сообщает и группа "Честные Черемушки" в Facebook. По словам активистов, администрация района и округа объясняет это "небывалыми" снегопадами и нехваткой мощностей снегоплавильных пунктов, тем временем грязный снег с реагентами скапливается и негативно влияет на окружающую среду.

Кучи снега с реагентами обнаружены и в парке "Сокольники": сугробы в несколько метров возвышаются над забором и грозят затопить природную территорию при потеплении. По данным местных жителей, в парк свезли около 650 грузовиков снега с дорог, пишет mbk.sobchakprotivvseh.ru.

В управе района Сокольники объяснили, что в парке организована "сухая снегосвалка", однако для такого способа утилизации снега территорию нужно специально подготовить. В частности, свалка должна быть оборудована коллектором, из которого вода попадает в очистные сооружения. Ничего подобного в парке нет - кучи снега просто сбрасывали за забором. После жалоб грузовики прекратили ездить в парк, но сугробы остались.

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