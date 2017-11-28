На Ленинском проспекте обнаружили самый долгий пешеходный переход: зеленый свет нужно ждать 9 минут

14 февраля 2018 г. Приподнятый переход на Малой Дмитровке спустя два года превратился в полосу препятствий: ВИДЕО

При обустройстве "поднятых" пешеходных переходов у театра "Ленком" на Малой Дмитровке неправильно уложили плитку, и автомобилисты регулярно жалуются на повреждения от качающихся плит. Однако власти не обращают на это внимания.