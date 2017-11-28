На Ленинском проспекте обнаружили самый долгий пешеходный переход: зеленый свет нужно ждать 9 минут

На Ленинском проспекте обнаружился худший пешеходный переход в Москве: чтобы перейти дорогу на зеленый свет, людям приходится ждать по 9 минут. Находится переход в районе гостиницы "Спутник". Переход через два дублера и два двухполосных полотна собственно Ленинского проспекта регулируют четыре светофора, причем даже на коротких отрезках красный свет горит по две минуты.
"Если переходить дорогу в этом месте хотя бы два раза в день, то светофор отнимет у вас 68 часов жизни за год", - пишет блогер Илья Варламов, снявший ролик о самых неудобных "зебрах" города. Он рассказал, что увидел жалобы на переход в интернете и сначала не поверил, что такое возможно. Однако эксперимент с таймером подтвердил обоснованность претензий.
"Конечно, пешеходы никакие 9 минут не ждут и просто перебегают улицу. Это наглядный пример неправильной проектировки городской среды и обычного вредительства. Людей провоцируют нарушать правила, а потом мы удивляемся количеству ДТП", - резюмировал Варламов.
Жители Ленинского проспекта в комментариях к посту добавляют, что по утрам на трассе регулярно включают зеленую волну для проезда кортежей, "после чего не выключают обратно в рабочий режим. Ожидание перехода в таком случае может продлиться минут 15-20, в зависимости от настроения дежурного ГИБДД, следящего за камерой".
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