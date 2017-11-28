NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
марта
pda
Поиск
Архив

На Ленинском проспекте обнаружили самый долгий пешеходный переход: зеленый свет нужно ждать 9 минут
6 марта 2018 г. | Время публикации 14:47 | Последние изменения 16:37
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
karelalex / YouTube
На Ленинском проспекте обнаружился худший пешеходный переход в Москве: чтобы перейти дорогу на зеленый свет, людям приходится ждать по 9 минут. Находится переход в районе гостиницы "Спутник". Переход через два дублера и два двухполосных полотна собственно Ленинского проспекта регулируют четыре светофора, причем даже на коротких отрезках красный свет горит по две минуты.

"Если переходить дорогу в этом месте хотя бы два раза в день, то светофор отнимет у вас 68 часов жизни за год", - пишет блогер Илья Варламов, снявший ролик о самых неудобных "зебрах" города. Он рассказал, что увидел жалобы на переход в интернете и сначала не поверил, что такое возможно. Однако эксперимент с таймером подтвердил обоснованность претензий.





"Конечно, пешеходы никакие 9 минут не ждут и просто перебегают улицу. Это наглядный пример неправильной проектировки городской среды и обычного вредительства. Людей провоцируют нарушать правила, а потом мы удивляемся количеству ДТП", - резюмировал Варламов.

Жители Ленинского проспекта в комментариях к посту добавляют, что по утрам на трассе регулярно включают зеленую волну для проезда кортежей, "после чего не выключают обратно в рабочий режим. Ожидание перехода в таком случае может продлиться минут 15-20, в зависимости от настроения дежурного ГИБДД, следящего за камерой".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Приподнятый переход на Малой Дмитровке спустя два года превратился в полосу препятствий: ВИДЕО
14 февраля 2018 г.
Приподнятый переход на Малой Дмитровке спустя два года превратился в полосу препятствий: ВИДЕО
При обустройстве "поднятых" пешеходных переходов у театра "Ленком" на Малой Дмитровке неправильно уложили плитку, и автомобилисты регулярно жалуются на повреждения от качающихся плит. Однако власти не обращают на это внимания.
2 февраля 2018 г.
28 ноября 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.03.2018   3:34
1
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>