

Московским школам могут сократить время каникул Рубрики: Дети

Moscow-Live.ru



Столичный департамент образования утвердил сроки начала и окончания 2018/19 учебного года. Главные изменения коснутся расписания школ с модульным режимом обучения, где учебный год разбит не на четверти, как в "традиционных" школах, а на триместры. Если в традиционных школах дети отдыхают по одной неделе осенью и весной, то в "триместровых" школах в те же периоды времени на каникулы уходят по два раза. В департаменте образования решили устранить эту несправедливость.



В итоге со следующего учебного года отдых в "модульных" школах будет ощутимо короче. Весной и осенью ученики будут уходить на каникулы не на семь дней — с понедельника по воскресенье, а на пять — со среды. В своем распоряжении Исаак Калина рекомендует "модульным" школам предусмотреть осенние каникулы с 10-го по 14 октября и с 21-го по 25 ноября, а в школах с традиционным режимом дети будут отдыхать с 27 октября по 5 ноября. У всех школьников, таким образом, получается по десять дней отдыха.



В пресс-службе департамента образования Москвы пояснили, что рекомендации по срокам каникул основаны на федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые определяют минимальное количество учебных часов в году, и на школьных СанПиНах, которые ограничивают недельную нагрузку.В то же время эксперты отмечают, что при модульной системе родителям трудно подстроить под расписание каникул свой график отпусков, а теперь это будет делать еще сложнее. Кроме того, несколько дополнительных дней отдыха явно не помешают детям, которые сильно переутомляются, сокращение длительности каникул может вызвать протесты, а многие школы будут отказываться от модульной системы и возвращаться к традиционной.



Со следующего учебного года в московских школах, где учатся не по четвертям, а по триместрам, весенние и осенние каникулы будут сокращены с семи до пяти дней. Глава департамента образования Москвы Исаак Калина подписал распоряжение, в котором директорам школ рекомендуют ввести новое расписание каникул на 2018/19 учебный год: теперь каникулы будут длиться со среды по воскресенье, пишут "Известия" Столичный департамент образования утвердил сроки начала и окончания 2018/19 учебного года. Главные изменения коснутся расписания школ с модульным режимом обучения, где учебный год разбит не на четверти, как в "традиционных" школах, а на триместры. Если в традиционных школах дети отдыхают по одной неделе осенью и весной, то в "триместровых" школах в те же периоды времени на каникулы уходят по два раза. В департаменте образования решили устранить эту несправедливость.В итоге со следующего учебного года отдых в "модульных" школах будет ощутимо короче. Весной и осенью ученики будут уходить на каникулы не на семь дней — с понедельника по воскресенье, а на пять — со среды. В своем распоряжении Исаак Калина рекомендует "модульным" школам предусмотреть осенние каникулы с 10-го по 14 октября и с 21-го по 25 ноября, а в школах с традиционным режимом дети будут отдыхать с 27 октября по 5 ноября. У всех школьников, таким образом, получается по десять дней отдыха.В пресс-службе департамента образования Москвы пояснили, что рекомендации по срокам каникул основаны на федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые определяют минимальное количество учебных часов в году, и на школьных СанПиНах, которые ограничивают недельную нагрузку.В то же время эксперты отмечают, что при модульной системе родителям трудно подстроить под расписание каникул свой график отпусков, а теперь это будет делать еще сложнее. Кроме того, несколько дополнительных дней отдыха явно не помешают детям, которые сильно переутомляются, сокращение длительности каникул может вызвать протесты, а многие школы будут отказываться от модульной системы и возвращаться к традиционной.



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