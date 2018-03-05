Власти Подмосковья пообещали экстренно разобраться с вонью свалки, из-за которой тысячи жителей митинговали в выходные

Власти Московской области разработали план экстренной ликвидации запаха с мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, отравляющего жизнь местным жителям. Об этом по итогам выездного заседания сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. В выходные 5 тысяч человек вышли на митинг
в Волоколамске, требуя закрыть полигон.
По словам Когана, ликвидировать запах на старом теле свалки планируется за три месяца, а через месяц начнется рекультивация полигона, передает ТАСС. Там также организовали штаб по экстренной дегазации. О закрытии свалки, судя по комментарию чиновника, речь не идет. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области.
Министр отметил, что зловоние могло усилиться из-за двух залповых выбросов свалочного газа, зафиксированных в последние две недели, а также из-за недостаточной пересыпки полигона грунтами и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. Сейчас на полигоне работает группа специалистов с тепловизорами, которая должна установить точное место выброса, передает РИАМО
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Кроме того, в ближайшие десять дней власти обещают установить автоматические станции экомониторинга, которые будут каждый час фиксировать состояние воздуха возле полигона, передает телеканал 360
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил экологическому блоку оперативно выехать в Волоколамск и разработать дорожную карту по решению проблемы "Ядрово". В областном Министерстве экологии и природопользования накануне сообщили, что перед руководством полигона поставлена задача уже в этом, а не в 2020 году, как планировалось ранее, запустить систему дегазации, сбора и очистки фильтрата.
Активисты, в свою очередь, сообщают, что на выездном заседании было принято решение ввести в Волоколамском районе режим чрезвычайной ситуации. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
рассказал организатор субботнего митинга Артем Любимов, который вместе с другими жителями находился в здании районной администрации, где обсуждалась проблема вокруг свалки. О введении режима ЧС также сообщает Telegram-канал
блогера Ильи Варламова, но официального подтверждения этой информации нет.