Власти Подмосковья пообещали экстренно разобраться с вонью свалки, из-за которой тысячи жителей митинговали в выходные Рубрики: Экология

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По словам Когана, ликвидировать запах на старом теле свалки планируется за три месяца, а через месяц начнется рекультивация полигона, передает ТАСС. Там также организовали штаб по экстренной дегазации. О закрытии свалки, судя по комментарию чиновника, речь не идет. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области.



Министр отметил, что зловоние могло усилиться из-за двух залповых выбросов свалочного газа, зафиксированных в последние две недели, а также из-за недостаточной пересыпки полигона грунтами и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. Сейчас на полигоне работает группа специалистов с тепловизорами, которая должна установить точное место выброса, передает



Кроме того, в ближайшие десять дней власти обещают установить автоматические станции экомониторинга, которые будут каждый час фиксировать состояние воздуха возле полигона, передает телеканал



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил экологическому блоку оперативно выехать в Волоколамск и разработать дорожную карту по решению проблемы "Ядрово". В областном Министерстве экологии и природопользования накануне сообщили, что перед руководством полигона поставлена задача уже в этом, а не в 2020 году, как планировалось ранее, запустить систему дегазации, сбора и очистки фильтрата.



Активисты, в свою очередь, сообщают, что на выездном заседании было принято решение ввести в Волоколамском районе режим чрезвычайной ситуации. Об этом радиостанции Власти Московской области разработали план экстренной ликвидации запаха с мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, отравляющего жизнь местным жителям. Об этом по итогам выездного заседания сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. В выходные 5 тысяч человек вышли на митинг в Волоколамске, требуя закрыть полигон.По словам Когана, ликвидировать запах на старом теле свалки планируется за три месяца, а через месяц начнется рекультивация полигона, передает ТАСС. Там также организовали штаб по экстренной дегазации. О закрытии свалки, судя по комментарию чиновника, речь не идет. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области.Министр отметил, что зловоние могло усилиться из-за двух залповых выбросов свалочного газа, зафиксированных в последние две недели, а также из-за недостаточной пересыпки полигона грунтами и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. Сейчас на полигоне работает группа специалистов с тепловизорами, которая должна установить точное место выброса, передает РИАМО Кроме того, в ближайшие десять дней власти обещают установить автоматические станции экомониторинга, которые будут каждый час фиксировать состояние воздуха возле полигона, передает телеканал 360 Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил экологическому блоку оперативно выехать в Волоколамск и разработать дорожную карту по решению проблемы "Ядрово". В областном Министерстве экологии и природопользования накануне сообщили, что перед руководством полигона поставлена задача уже в этом, а не в 2020 году, как планировалось ранее, запустить систему дегазации, сбора и очистки фильтрата.Активисты, в свою очередь, сообщают, что на выездном заседании было принято решение ввести в Волоколамском районе режим чрезвычайной ситуации. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал организатор субботнего митинга Артем Любимов, который вместе с другими жителями находился в здании районной администрации, где обсуждалась проблема вокруг свалки. О введении режима ЧС также сообщает Telegram-канал блогера Ильи Варламова, но официального подтверждения этой информации нет.



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