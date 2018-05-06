"Билайн" опроверг слова собственной техподдержки о блокировке номера блогера во время митинга

Блогер Денис Стяжкин во время акции сторонников оппозиционера Алексея Навального "Он нам не царь" на Пушкинской площади обнаружил, что его номер телефона был заблокирован "Билайном". В техподдержке ему ответили, что номер заблокирован по требованию правоохранительных органов. Однако позднее в пресс-службе сотового оператора заявили, что никаких запросов о блокировке своих клиентов компания не получала, а приведенная техподдержкой информация является ошибочной.
О блокировке номера Стяжкин написал у себя в Twitter, однако вскоре "Билайн" разблокировал его телефон, объяснив свои действия запросом со стороны полиции. По словам блогера, представитель оператора также заявил, что на время митинга "номера были заблокированы у всех абонентов в Москве".
Спустя некоторое время, впрочем, в "Билайне" уже сообщили
, что номер мог быть заблокирован "в связи с нарушением пункта 4.1 договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи", на что Стяжкин ответил: "Изначально вы написали: "Номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов", все что вы пишите дальше это банальные выдумки".
В пресс-службе сотового оператора рассказали РБК
, что "во время митинга в Москве "Билайн" не блокировал своих клиентов, никаких подобных запросов не поступало". Собеседник издания также заявил, что во время массовых мероприятий "иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера". "Что касается ответа службы поддержки, то в данный момент мы проверяем данную ситуацию", - добавили в пресс-службе.
Отметим, что на проблемы со связью во время акции "Он нам не царь" жаловались и абоненты Tele2. Как пишет "Медуза"
, служба поддержки оператора заявила одному из своих пользователей, что "временные ограничения" возникали из-за проводившихся "работ по улучшению качества связи". Пользователь задал уточняющий вопрос: "Улучшения вот прям в определенном месте и в определенное время?" Представители Tele2 ответили утвердительно.