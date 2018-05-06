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"Билайн" опроверг слова собственной техподдержки о блокировке номера блогера во время митинга
6 мая 2018 г. | Время публикации 16:36 | Последние изменения 16:43
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Блогер Денис Стяжкин во время акции сторонников оппозиционера Алексея Навального "Он нам не царь" на Пушкинской площади обнаружил, что его номер телефона был заблокирован "Билайном". В техподдержке ему ответили, что номер заблокирован по требованию правоохранительных органов. Однако позднее в пресс-службе сотового оператора заявили, что никаких запросов о блокировке своих клиентов компания не получала, а приведенная техподдержкой информация является ошибочной.

О блокировке номера Стяжкин написал у себя в Twitter, однако вскоре "Билайн" разблокировал его телефон, объяснив свои действия запросом со стороны полиции. По словам блогера, представитель оператора также заявил, что на время митинга "номера были заблокированы у всех абонентов в Москве".



Спустя некоторое время, впрочем, в "Билайне" уже сообщили, что номер мог быть заблокирован "в связи с нарушением пункта 4.1 договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи", на что Стяжкин ответил: "Изначально вы написали: "Номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов", все что вы пишите дальше это банальные выдумки".

В пресс-службе сотового оператора рассказали РБК, что "во время митинга в Москве "Билайн" не блокировал своих клиентов, никаких подобных запросов не поступало". Собеседник издания также заявил, что во время массовых мероприятий "иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера". "Что касается ответа службы поддержки, то в данный момент мы проверяем данную ситуацию", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что на проблемы со связью во время акции "Он нам не царь" жаловались и абоненты Tele2. Как пишет "Медуза", служба поддержки оператора заявила одному из своих пользователей, что "временные ограничения" возникали из-за проводившихся "работ по улучшению качества связи". Пользователь задал уточняющий вопрос: "Улучшения вот прям в определенном месте и в определенное время?" Представители Tele2 ответили утвердительно.
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