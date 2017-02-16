Пользователи портала "Наш город" рассказали о мести чиновников за частые жалобы

Портал "Наш город", запущенный по инициативе мэра Сергея Собянина, с 2011 года позволяет простым москвичам сообщать о плохом состоянии инфраструктуры, о качестве уборки, о мусоре во дворах и ямах на дорогах. Однако, как узнал "МБХ Медиа", наиболее активные пользователи через некоторое время начинают получать угрозы, которые в ряде случаев переходят в противозаконные действия.



Так, житель столицы по имени Дмитрий рассказал журналистам, что зарегистрировался в сервисе еще в 2012 году, но активно жаловаться на проблемы района он начал только в последние годы. При этом свое имя он никогда не скрывал, а аккаунт на "Нашем городе" создал через портал госуслуг.



В 2015 году аккаунты Дмитрия начали блокировать и удалять без объяснения причин, но он продолжал создавать новые и писать о недостатках в работе районных властей и ГБУ "Жилищник". В марте прошлого года неизвестные сожгли его автомобиль. Впрочем, москвич считает, что это связано не только с порталом, но и с выявленными им хищениями: он подал более 40 заявлений о присвоении чиновниками бюджетных средств, по четырем из них сейчас возбуждены уголовные дела.



Москвичка Алла пользуется порталом "Наш город" с 2016 года. Сперва она писала сообщения только по вопиющим случаям, однако затем она увидела, что на сайте есть множество тем, которые могут сделать окружающую обстановку приятнее: ремонт асфальта, ограждений, восстановление газонов. Она воспользовалась возможностью и стала писать и на эти темы.



После такой активности в ее адрес начали поступать угрозы. Так, по словам Аллы, однажды на нее пытался наброситься дворник, но ее спас случайный прохожий. Собеседница издания также рассказала, что сотрудники "Жилищника" пытались настроить против нее других жителей района, рассказывая, что она получает по 100 рублей за фотографию на портале. В начале апреля этого года в замок входной двери в квартиру Аллы залили суперклей, а когда замок поменяли, инцидент повторился спустя неделю.



Недавно в квартире Аллы прострелили окно в детской комнате. "Оно и сейчас с двумя аккуратными дырочками в наружном стекле. Между рамами лежат крошки стекла. Зять предположил, что стреляли из пневматического оружия", - отметила москвичка. Ребенок в это время находился в кровати и не пострадал.



Отметим, что прямых доказательств причастности к данным инцидентам представителей власти или коммунальных служб нет. Однако мелкие городские чиновники действительно регулярно выражают свое недовольство порталом "Наш город", утверждая, что он мешает заниматься решением более важных проблем района. В то же время позиция чиновников по данному вопросу не слишком объективна, поскольку число жалоб на подконтрольном мэрии сайте является одним из критериев оценки их деятельности.