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В СПЧ призвали к ответу чиновников, позволивших казакам избивать участников митинга Навального
6 мая 2018 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 15:23
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Член Совета по правам человека (СПЧ) Максим Шевченко потребовал назвать имена чиновников, которые принимали решение об использовании казачьих отрядов для разгона протестного митинга "Он нам не царь", прошедшего накануне в центре столицы. По мнению правозащитника, покровители казаков должны ответить перед москвичами за введение в город полувоенных вооруженных формирований.

"Это чрезвычайное событие. Я считаю, что участие в противодействии митингам полувооруженных формирований, которые называются казаками - это перебор. Одно дело - это действия полиции и Росгвардии: какими бы они ни были жесткими, все равно они регламентируются соответствующими законами и правовыми документами, и в целом понятны гражданам. Другое дело - это то, что так называемые "казаки", то есть люди, вооруженные холодным оружием - нагайками, избивали демонстрантов, находясь фактически под защитой и под опекой сотрудников Росгвардии. Стало быть, действовали с санкции и ведома власти", - цитирует Шевченко радиостанция "Эхо Москвы".

О том, что казаки избивали сторонников оппозиционера Алексея Навального, накануне писали журналисты независимых изданий, а также очевидцы в социальных сетях. Кроме того, сотрудниками СМИ были запечатлены неизвестные лица в гражданском, которые выхватывали демонстрантов из толпы и заталкивали в автозаки, игнорируя просьбы показать документы или хотя бы представиться.





В Telegram-канале "Чудеса OSINT" отмечают, что удивительного в причастности "казаков" к задержаниям ничего нет. Московская мэрия три года подряд за бюджетные деньги учит участников казачьих формирований разгонять митинги. В частности, департамент национальной политики и межрегиональных связей с 2016 года заключает контракты с московским Центральным казачьим войском на "подготовку членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества по обучению и закреплению необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы".

В начале марта на сайте мэрии даже появился отчет с казачьих курсов. "Несмотря на мороз и рекордный снегопад, учебная программа была выполнена полностью. Казаки тренировались с удовольствем и старанием. Такая деятельность требует наработки практических навыков по предупреждению и пресечению правонарушений, освоения мер личной безопасности и приемов самозащиты", - пафосно рассказывали в столичном правительстве.

Примечательно, что 30 лучших участников тех курсов получили в награду сувенирные нагайки - из натуральной кожи, с пятиполосным плетением, длиной около 80 сантиметров. "Так что вчера "казаки", возможно, пороли оппозиционеров плетками, которые для них закупила московская мэрия", - подчеркнули в администрации канала.

Отметим, что Максим Шевченко сегодня также потребовал срочного созыва Совета по правам человека в полном составе из-за событий во время субботней протестной акции. Он подчеркнул, что в заседании должны принять участие пострадавшие, а на встречу необходимо допустить представителей средств массовой информации. Глава СПЧ Михаил Федотов, в свою очередь, заявил: "Главный вывод не меняется: лучший способ предотвратить несогласованную акцию - это ее согласовать. Но для этого нужно желание обеих сторон: и властей, и организаторов. Когда любая из этих сторон сознательно уходит от нахождения компромиссного решения, тогда возникают проблемы".

По данным сайта мониторинга "ОВД-Инфо", в 23 городах России на акциях "Он нам не царь" задержали более 1600 человек, из которых почти половину - в Москве. Поступали сообщения о задержании несовершеннолетних, а также журналистов. Сейчас в городских отделах полиции остаются около 150 человек, принимавших участие во вчерашней акции.
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