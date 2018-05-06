В СПЧ призвали к ответу чиновников, позволивших казакам избивать участников митинга Навального

Казаки бьют вышедших на акцию Он нам не царь москвичей. Лучшие фотографии московских корреспондентов Новой с акции 5 мая. Остальные тут:https://t.co/bR5IZEJGov pic.twitter.com/JVp5toF2SI— Новая Газета (@novaya_gazeta) 6 мая 2018 г.