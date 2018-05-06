Роспотребнадзор проверил столичный кинотеатр, устроивший посетителям сеанс-"парилку"

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в кинотеатр "Киномакс" в торговом центре "Коламбус", посетители которого накануне массово жаловались на жару в залах во время сеансов. Специалисты ведомства установили, что причиной высокой температуры в кинотеатре стали технические неполадки в работе системы вентиляции.
"На телефон дежурного по управлению Роспотребнадзора по городу Москве поступили звонки от посетителей кинотеатра "Киномакс" размещенного в ТК "Коламбус" по адресу: Москва улица Кировоградская дом 13 А с жалобами на повышенную температуру в залах кинотеатра. При проверке информации данные факты подтвердились, температура воздуха в помещениях достигала 28 градусов, система вентиляции не функционировала, при этом услуги посетителям продолжали оказываться", - цитирует РИА "Новости"
заявление пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что после проведения проверки администрации кинотеатра было предписано вернуть денежные средства пострадавшим потребителям. К настоящему моменту, как утверждают чиновники, средства уже возвращены. "Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве до устранения нарушений", - заключили в Роспотребнадзоре.