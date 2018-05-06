NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
мая
pda
Поиск
Архив

Роспотребнадзор проверил столичный кинотеатр, устроивший посетителям сеанс-"парилку"
6 мая 2018 г. | Время публикации 17:23
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в кинотеатр "Киномакс" в торговом центре "Коламбус", посетители которого накануне массово жаловались на жару в залах во время сеансов. Специалисты ведомства установили, что причиной высокой температуры в кинотеатре стали технические неполадки в работе системы вентиляции.

"На телефон дежурного по управлению Роспотребнадзора по городу Москве поступили звонки от посетителей кинотеатра "Киномакс" размещенного в ТК "Коламбус" по адресу: Москва улица Кировоградская дом 13 А с жалобами на повышенную температуру в залах кинотеатра. При проверке информации данные факты подтвердились, температура воздуха в помещениях достигала 28 градусов, система вентиляции не функционировала, при этом услуги посетителям продолжали оказываться", - цитирует РИА "Новости" заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что после проведения проверки администрации кинотеатра было предписано вернуть денежные средства пострадавшим потребителям. К настоящему моменту, как утверждают чиновники, средства уже возвращены. "Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве до устранения нарушений", - заключили в Роспотребнадзоре.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.05.2018   20:32
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 6 мая 2018 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>