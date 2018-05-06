Маршрутка столкнулась с грузовиком в Подмосковье. Есть пострадавшие, в том числе дети Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Так, по словам собеседника агентства в результате аварии пострадали четверо взрослых и двое детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести, отметил источник.



В пресс-службе регионального управления полиции подтвердили информацию о ДТП, однако сообщили о меньшем количестве пострадавших. "Пострадали четыре человека, в том числе двое детей", - рассказал представитель МВД.



В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В воскресенье днем на Красноармейском шоссе в Пушкинском районе Московской области произошло столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. В результате инцидента есть пострадавшие, но данные об их количестве разнятся.Так, по словам собеседника агентства в результате аварии пострадали четверо взрослых и двое детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести, отметил источник.В пресс-службе регионального управления полиции подтвердили информацию о ДТП, однако сообщили о меньшем количестве пострадавших. "Пострадали четыре человека, в том числе двое детей", - рассказал представитель МВД.В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



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