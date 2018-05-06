Военные отменили воздушную часть репетиции парада на Красной площади

Воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы, прошедшей в воскресенье утром, была отменена в связи с ухудшением погодных условий над Москвой, сообщает ТАСС. Ранее столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение
из-за приближающейся грозы, во время которой скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.
Как пояснили в Министерстве обороны РФ, с раннего утра в городе шел дождь и сохранялась низкая облачность, которая сделала небезопасной работу летчиков в парадном строю на низких скоростях и высотах над большим городом. Вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но вскоре вернулась обратно. Ожидалось, что в тренировке примут участие 75 самолетов и вертолетов.
Ранее в Минобороны рассказали, что в авиационной составляющей праздника должны принять участие современные самолеты Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, а также модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал" - они завершат Парад Победы, пролетев после шести штурмовиков с дымами цвета российского триколора.
Отметим, что в общей сложности в воздушной части парада будут участвовать 73 летательных аппарата - по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для выполнения полётов авиации Воздушно-космических сил на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.