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Десятки улиц в центре Москвы перекрыли из-за генеральной репетиции Парада Победы
6 мая 2018 г. | Время публикации 10:11
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
В связи с проведением на Красной площади генеральной репетиции парада, посвященного Дню Победы, в центре Москвы в воскресенье утром десятки улиц перекрыли для движения транспорта. Ограничения будут действовать вплоть до завершения мероприятия, точные сроки ни в Министерстве обороны, ни в столичной мэрии не называли.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили "Интерфаксу", что с 6 утра закрыт проезд по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная. С 6:30 перекрыли Садовое кольцо между Смоленской площадью и Садовой-Триумфальной улицей, Новый Арбат, Воздвиженку, Тверскую, Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, Неглинную улицу, Никитский и Тверской бульвары, улицу Серафимовича, Большой Каменный и Большой Москворецкие мосты, Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади.

Также с 6:30 перекрыты для движения транспорта Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болтоная набережные, Болотная улица, Васильевский Спуск, Москворецкая улица, а также Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмские набережные.

Отметим, что изменился и режим движения наземного транспорта. Так, станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" до окончания репетиции работают только на вход и пересадку пассажиров.

Кроме того, на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице ограничен выход пассажиров со станций "Маяковская", "Пушкинская" "Тверская", "Чеховская" "Лубянка" - в сторону Никольской улицы, и со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.
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