

Москвичей вновь предупредили о надвигающейся сильной грозе Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В МЧС призвали водителей в случае грозы припарковаться, поскольку видимость на дороге ухудшится, а вспышки молний могут ослепить человека за рулем и спровоцировать ДТП. При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.



О предстоящей грозе предупреждает и Гидрометцентр России. По данным синоптиков, порывы ветра во время грозы будут достигать 12-17 метров в секунду. При этом в городе сегодня относительно прохладно: температура воздуха не превысит 17-19 градусов. Подобная погода ожидается и завтра. В ближайшие часы в Москве ожидается дождь, местами сильный, грозы и усиление ветра вплоть до 18 метров в секунду, предупреждает столичное управление МЧС. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия в городе сохранятся вплоть до позднего вечера воскресенья.В МЧС призвали водителей в случае грозы припарковаться, поскольку видимость на дороге ухудшится, а вспышки молний могут ослепить человека за рулем и спровоцировать ДТП. При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.О предстоящей грозе предупреждает и Гидрометцентр России. По данным синоптиков, порывы ветра во время грозы будут достигать 12-17 метров в секунду. При этом в городе сегодня относительно прохладно: температура воздуха не превысит 17-19 градусов. Подобная погода ожидается и завтра.



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