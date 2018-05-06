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Москвичей вновь предупредили о надвигающейся сильной грозе
6 мая 2018 г. | Время публикации 11:48
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В ближайшие часы в Москве ожидается дождь, местами сильный, грозы и усиление ветра вплоть до 18 метров в секунду, предупреждает столичное управление МЧС. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия в городе сохранятся вплоть до позднего вечера воскресенья.

В МЧС призвали водителей в случае грозы припарковаться, поскольку видимость на дороге ухудшится, а вспышки молний могут ослепить человека за рулем и спровоцировать ДТП. При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

О предстоящей грозе предупреждает и Гидрометцентр России. По данным синоптиков, порывы ветра во время грозы будут достигать 12-17 метров в секунду. При этом в городе сегодня относительно прохладно: температура воздуха не превысит 17-19 градусов. Подобная погода ожидается и завтра.
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