Владельцы "инвестиционных" квартир массово выставляют их на продажу Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



Доля квартир, выставленных на продажу в домах, сданных не более трех лет назад, сейчас составляет около 10%. С июня 2014 года по октябрь текущего эта цифра увеличилась почти на 250%. Это говорит о том, что москвичи устали ждать оживления на рынке недвижимости и роста цен в новостройках. Поэтому многие предпочитают выйти на рынок сейчас, пока купленные квартиры не подешевели еще больше.



По данным экспертов, в последние три года цена сделки с недвижимостью уменьшилась на 25% и продолжает снижаться. При этом, по прогнозам, благодаря притоку новых качественных лотов вторичный рынок жилья столицы будет естественным образом "омолаживаться". Причем спрос на них будет закономерно высок, так как 9 из 10 объектов, экспонируемых сейчас на вторичке - квартиры в устаревшем жилищном фонде с низкими качественными характеристиками. В результате ценовая разница между объектами старого жилищного фонда, продолжающими дешеветь из-за конкуренции продавцов, и лотами в новых домах будет только увеличиваться.



Не лучше обстоит дело и на первичном рынке: программа реновации может обернуться для девелоперов потерей На вторичном рынке жилья в Москве стремительно растет количество предложений о продаже квартир в домах, сданных не более трех лет назад. Только за последние четыре месяца число таких объявлений увеличилось в полтора раза. Москвичи хотят избавиться от квартир, купленных как средство вложения денег, и минимизировать свои потери на фоне снижения цен на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Инком-недвижимость".Доля квартир, выставленных на продажу в домах, сданных не более трех лет назад, сейчас составляет около 10%. С июня 2014 года по октябрь текущего эта цифра увеличилась почти на 250%. Это говорит о том, что москвичи устали ждать оживления на рынке недвижимости и роста цен в новостройках. Поэтому многие предпочитают выйти на рынок сейчас, пока купленные квартиры не подешевели еще больше.По данным экспертов, в последние три года цена сделки с недвижимостью уменьшилась на 25% и продолжает снижаться. При этом, по прогнозам, благодаря притоку новых качественных лотов вторичный рынок жилья столицы будет естественным образом "омолаживаться". Причем спрос на них будет закономерно высок, так как 9 из 10 объектов, экспонируемых сейчас на вторичке - квартиры в устаревшем жилищном фонде с низкими качественными характеристиками. В результате ценовая разница между объектами старого жилищного фонда, продолжающими дешеветь из-за конкуренции продавцов, и лотами в новых домах будет только увеличиваться.Не лучше обстоит дело и на первичном рынке: программа реновации может обернуться для девелоперов потерей половины рынка коммерческого жилья . Частных застройщиков вытеснит мэрия, которой придется построить и продать почти 22 миллиона квадратных метров, чтобы вернуть в бюджет требуемые для переселения полтора триллиона рублей. По словам экспертов, застройщикам придется подстраиваться под изменения, так как у города будет очевидное конкурентное преимущество из-за локаций проектов, а распоряжаться землей на месте снесенных домов будет исключительно мэрия. Другие эксперты отмечают, что с появлением нового крупного игрока и ужесточением конкуренции произойдет либо перераспределение текущего спроса в пользу города, либо увеличение объема спроса на фоне снижения цен.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 октября 2017 г. Эксперт: реновация грозит столичным девелоперам потерей половины рынка

По словам экспертов, мэрия вытеснит с рынка частных застройщиков: по программе придется построить и продать почти 22 миллиона квадратных метров, чтобы вернуть в бюджет требуемые для переселения полтора триллиона рублей.

