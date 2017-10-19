Шесть человек погибли в результате пожара на севере Москвы

Тела шести человек были обнаружены в ночь на понедельник, 6 ноября, после пожара в бытовке на севере Москвы, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По словам собеседника агентства, возгорание случилось в бытовке, расположенной неподалеку от железнодорожных путей. "Предварительно, погибли шесть человек. Причина гибели устанавливается", - отметил источник.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.