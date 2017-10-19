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Шесть человек погибли в результате пожара на севере Москвы
6 ноября 2017 г. | Время публикации 11:02
Рубрики: Происшествия  
 
Фото NEWSru.com
Тела шести человек были обнаружены в ночь на понедельник, 6 ноября, после пожара в бытовке на севере Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, возгорание случилось в бытовке, расположенной неподалеку от железнодорожных путей. "Предварительно, погибли шесть человек. Причина гибели устанавливается", - отметил источник.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.
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Понедельник, 6 ноября 2017 г. // Последняя новость 14:36
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