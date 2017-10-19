Москвичи начали продавать теплоходы через сайты объявлений Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Судно "Атаман Платов" предлагается за 37 миллионов рублей. По сообщению продавца, его можно использовать как гостиницу, офис или развлекательный центр. Теплоход был полностью отремонтирован в 2005 году, прибыль от теплохода составляет миллион рублей в месяц.



Другой двухпалубный теплоход продается за 21 миллион. После капитальной реставрации в 2001 году на судне обустроили ресторан, поэтому товар позиционируется как "бизнес под ключ". Борт может одновременно принять 120 гостей как в период навигации, так и зимой. Двое москвичей решили продать личные теплоходы через популярный сайт бесплатных объявлений "Юла". Об этом пишет "Российская газета" Судно "Атаман Платов" предлагается за 37 миллионов рублей. По сообщению продавца, его можно использовать как гостиницу, офис или развлекательный центр. Теплоход был полностью отремонтирован в 2005 году, прибыль от теплохода составляет миллион рублей в месяц.Другой двухпалубный теплоход продается за 21 миллион. После капитальной реставрации в 2001 году на судне обустроили ресторан, поэтому товар позиционируется как "бизнес под ключ". Борт может одновременно принять 120 гостей как в период навигации, так и зимой.



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