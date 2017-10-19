Москвичи начали продавать теплоходы через сайты объявлений

Двое москвичей решили продать личные теплоходы через популярный сайт бесплатных объявлений "Юла". Об этом пишет "Российская газета"
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Судно "Атаман Платов" предлагается за 37 миллионов рублей. По сообщению продавца, его можно использовать как гостиницу, офис или развлекательный центр. Теплоход был полностью отремонтирован в 2005 году, прибыль от теплохода составляет миллион рублей в месяц.
Другой двухпалубный теплоход продается за 21 миллион. После капитальной реставрации в 2001 году на судне обустроили ресторан, поэтому товар позиционируется как "бизнес под ключ". Борт может одновременно принять 120 гостей как в период навигации, так и зимой.