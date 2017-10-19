NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
ноября
pda
Поиск
Архив

Москвичи начали продавать теплоходы через сайты объявлений
6 ноября 2017 г. | Время публикации 14:36
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Двое москвичей решили продать личные теплоходы через популярный сайт бесплатных объявлений "Юла". Об этом пишет "Российская газета".

Судно "Атаман Платов" предлагается за 37 миллионов рублей. По сообщению продавца, его можно использовать как гостиницу, офис или развлекательный центр. Теплоход был полностью отремонтирован в 2005 году, прибыль от теплохода составляет миллион рублей в месяц.

Другой двухпалубный теплоход продается за 21 миллион. После капитальной реставрации в 2001 году на судне обустроили ресторан, поэтому товар позиционируется как "бизнес под ключ". Борт может одновременно принять 120 гостей как в период навигации, так и зимой.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.11.2017   14:52
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 ноября 2017 г. // Последняя новость 14:36
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>