Градозащитники обратили внимание на незаконный снос домов начала XX века на Варварке

В районе парка "Зарядье" 4 ноября начат снос исторических домов начала ХХ века, расположенных на улице Варварка, 14, стр. 1 и 2. Как сообщается в петиции на сайте Change.Org
, на месте доходных домов старого Зарядья будет вестись строительство элитного отеля с видом на Кремль.
Как отмечают авторы петиции, новые здания будут существенно превышать исторические по площади и габаритам, что серьезно исказит сложившийся облик охранной зоны Кремля. Между тем сносимые здания имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов, а градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство были выданы, несмотря на протесты градозащитников и экспертов в области архитектуры и градостроительства.
По словам градозащитников, снос и строительство нового здания являются прямым нарушением федерального закона "Об объектах культурного наследия" и международных обязательств Российской Федерации в отношении охраны всемирного наследия. Проект в его первоначальном виде получил негативную оценку международных экспертов в 2016 году и подвергся корректировке, но в окончательном виде не был представлен ни на какое экспертное и общественное обсуждение. Кроме того, сейчас проект передан структурам Года Нисанова и Зараха Илиева, также причастным к незаконному строительству океанариума на ВДНХ
.
Инициатор петиции требует остановить начавшийся снос и исключить какие-либо работы в охранной зоне Московского Кремля, а также ввести проект в законные рамки регенерации, которая предусматривает восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и характеристик историко-градостроительной среды. Петиция направлена в адрес столичных властей и президента РФ.