Градозащитники обратили внимание на незаконный снос домов начала XX века на Варварке

6 августа 2015 г. Океанариум на ВДНХ назвали "самым большим самостроем Москвы"

По данным "Архнадзора", океанариум построен на месте павильона теплицестроения, который был снесен в 2012 году без обсуждения. А разрешение на строительство было получено уже после строительства океанариума.