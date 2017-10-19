NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
ноября
pda
Поиск
Архив

Погода на предстоящей неделе будет сравнительно теплой
6 ноября 2017 г. | Время публикации 17:07
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Погода в Москве на начавшейся неделе будет теплой, без существенных осадков и опасных явлений. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, погода без катаклизмов будет и на большей части России.

"До конца недели прогнозируется вполне нормальная погода. Приход зимы вновь откладывается. Сейчас - период, который называется предзимье, и он полностью соответствует климатическим представлениям. Вполне спокойная, теплая погода", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие два дня температура будет превышать норму на три-четыре градуса. "Ночи теплые - один-три градуса тепла - самая минимальная температура в Москве, максимальная четыре-шесть", - отметил метеоролог. Несмотря на это, погода будет хмурой, облачной, но без существенных осадков. С четверга температура будет колебаться около ноля - до минус трех ночью, днем от ноля до плюс пяти градусов, местами возможны небольшие осадки.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.11.2017   23:02
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>