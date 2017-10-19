Погода на предстоящей неделе будет сравнительно теплой Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Погода в Москве на начавшейся неделе будет теплой, без существенных осадков и опасных явлений. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, погода без катаклизмов будет и на большей части России.



"До конца недели прогнозируется вполне нормальная погода. Приход зимы вновь откладывается. Сейчас - период, который называется предзимье, и он полностью соответствует климатическим представлениям. Вполне спокойная, теплая погода", - сказал Вильфанд.



Он отметил, что в ближайшие два дня температура будет превышать норму на три-четыре градуса. "Ночи теплые - один-три градуса тепла - самая минимальная температура в Москве, максимальная четыре-шесть", - отметил метеоролог. Несмотря на это, погода будет хмурой, облачной, но без существенных осадков. С четверга температура будет колебаться около ноля - до минус трех ночью, днем от ноля до плюс пяти градусов, местами возможны небольшие осадки.







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