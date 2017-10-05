Мошенники из конторы "при мэрии" начали предлагать переселенцам несуществующие квартиры на выбор

На подъездах домов, попавших в программу реновации, начали появляться объявления, предлагающие "выбор вариантов переселения". Неприметные бумажки содержат только номер телефона и приписку, что прием проходит только по записи строго в отведенные часы. Что за организация предлагает свои услуги, в объявлении не указано, но по телефону собеседники представляются сотрудниками "жилищного департамента", сообщается в репортаже программы "Вести-Москва"
.
Прием переселенцев идет в офисе, расположенном в Газетном переулке между зданием мэрии и департаментом жилищной политики. Корреспондента, который пришел под видом жителя сносимой пятиэтажки в районе Проспект Вернадского, встретил сотрудник некого "многофункционального центра правовой поддержки". Он заявил, что Проспект Вернадского якобы "точно" стоит в первоочередном списке на расселение и "людей могут поставить перед фактом: то есть дать предварительный договор, где уже будет указан этаж, номер дома и квартира".
Закон действительно не гарантирует, что переселенцам будут давать несколько вариантов квартир на выбор. Прописано лишь, что жители могут выбрать равнозначное или равноценное жилье либо денежную компенсацию. О возможном предоставлении двух-трех квартир на выбор чиновники говорят только на словах, ссылаясь на опыт предыдущей программы сноса домов.
Верно и то, что Проспект Вернадского выбран в качестве пилотного квартала реновации
, но утверждение сотрудника о том, что дома там будут сноситься первыми, по меньшей мере некорректно, так как график очередности сноса домов еще не обнародован. Во время беседы выяснилось, что "центр правовой поддержки" тоже не обещает никаких выгод, а лишь предлагает подать заявления на имя мэра Москвы и в департамент городского имущества о праве выбора квартиры - и берет за это 9700 рублей.
При появлении полиции сотрудник признал, что деньги взимаются, по сути, лишь за две бумажки, которые ничего не дают. При желании составить и подать их можно самостоятельно. А "многофункциональный центр правовой поддержки" - это всего лишь название общества с ограниченной ответственностью, не имеющего отношения к официальным городским структурам. Впрочем, юридически не подкованные жители сносимых домов попадаются на удочку: москвичи приходят на прием в уверенности, что имеют дело с конторой "при мэрии".