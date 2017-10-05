В Подмосковье рейсовый автобус вылетел с дороги в кювет. Есть погибшие Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Возле поселка Лукерино в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, ехавший в Москву из Озер. По предварительным данным, погибли четыре человека", - цитирует заявление пресс-службы регионального управления МВД



По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет. Пострадавшие госпитализируются в больницы Коломенского района.



В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья объявили, что ситуацию с ДТП взял на контроль глава региона Андрей Воробьев. "Губернатор в курсе ДТП в Коломенском районе и держит ситуацию на контроле", - заявил представитель пресс-службы.



В настоящий момент на месте аварии работают бригады скорой помощи и спасателей, а также сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.



На Telegram-канале Mash между тем

1. Ихтор Назаров, 35 лет

2. Надежда Киселева, 57 лет

3. Надежда Татарникова, 48 лет

4. Андрей Дудкин, 39 лет

5. Светлана Алипова, 18 лет

6. Анатолий Козлов, 67 лет

7. Александр Фирсов, 44 года

8. Ольга Лобанова, 37 лет

9. Татьяна Соловьева, 68 лет

10. Елена Якушкина, 58 лет

11. Иван Леонов, 60 лет

12. Анатолий Беднов, 50 лет

13. Павел Некрасов, 31 год. В Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 6 октября, перевернулся рейсовый пассажирский автобус, в котором находились 39 человек. "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в результате инцидента есть пятеро погибших, еще восемь человек получили травмы, в том числе тяжелые."Возле поселка Лукерино в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, ехавший в Москву из Озер. По предварительным данным, погибли четыре человека", - цитирует заявление пресс-службы регионального управления МВД агентство "Москва" . В ведомстве назвали иное число пострадавших - 16.По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет. Пострадавшие госпитализируются в больницы Коломенского района.В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья объявили, что ситуацию с ДТП взял на контроль глава региона Андрей Воробьев. "Губернатор в курсе ДТП в Коломенском районе и держит ситуацию на контроле", - заявил представитель пресс-службы.В настоящий момент на месте аварии работают бригады скорой помощи и спасателей, а также сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.На Telegram-канале Mash между тем опубликованы имена 13 пострадавших в аварии пассажиров:1. Ихтор Назаров, 35 лет2. Надежда Киселева, 57 лет3. Надежда Татарникова, 48 лет4. Андрей Дудкин, 39 лет5. Светлана Алипова, 18 лет6. Анатолий Козлов, 67 лет7. Александр Фирсов, 44 года8. Ольга Лобанова, 37 лет9. Татьяна Соловьева, 68 лет10. Елена Якушкина, 58 лет11. Иван Леонов, 60 лет12. Анатолий Беднов, 50 лет13. Павел Некрасов, 31 год.



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