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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток
6 октября 2017 г. | Время публикации 08:26
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток, сообщает Гидрометцентр России. По предварительным расчетам, на главной городской метеостанции ВДНХ выпало порядка 27% месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 миллиметров.

По прогнозу синоптиков, дожди, местами сильные, в столичном регионе продолжатся. К вечеру может выпасть еще до 10 миллиметров осадков. Температура воздуха днем в Москве не превысит 9-11 градусов, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в городе также продолжит понижаться.

Ранее синоптики предупредили о том, что дожди, начавшиеся в Москве и Подмосковье в среду, продолжатся до субботы. Прирост осадков за несколько дней может превысить 40% месячной нормы.
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