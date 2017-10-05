Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток, сообщает Гидрометцентр России
. По предварительным расчетам, на главной городской метеостанции ВДНХ выпало порядка 27% месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 миллиметров.
По прогнозу синоптиков, дожди, местами сильные, в столичном регионе продолжатся. К вечеру может выпасть еще до 10 миллиметров осадков. Температура воздуха днем в Москве не превысит 9-11 градусов, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в городе также продолжит понижаться
.
Ранее синоптики предупредили о том, что дожди, начавшиеся в Москве и Подмосковье в среду, продолжатся до субботы. Прирост осадков за несколько дней может превысить 40% месячной нормы.