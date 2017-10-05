NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
октября
pda
Поиск
Архив

Градозащитники опасаются сноса еще одного исторического дома рядом с частично сломанными корпусами Иофана
6 октября 2017 г. | Время публикации 13:57 | Последние изменения 15:13
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
 
Global Look Press
В столичном районе Хамовники на улице Россолимо, 4 началось возведение силовых лесов на фасаде доходного дома Эггерс 1914 года, внесенного в так называемую "Красную книгу" "Архнадзора". Об этом сообщается в блоге движения.

Шестиэтажный дом супруги нотариуса Московского окружного суда Сергея Эггерса построен в 1913-1914 годах по проекту выдающегося архитектора, реставратора и общественного деятеля Серебряного века Ивана Машкова. Клиентом Эггерса была семья Льва Толстого. Как отмечается в "Красной книге" "Архнадзора", дом представляет собой "замечательный образец неоклассицизма с тонкими лепными деталями на гладких поверхностях светлых стен". Сохранилось оформление парадного подъезда с полом из метлахской плитки, кованые решетки лестничных ограждений.

По данным защитников старой Москвы, работы на доме начались вопреки предписаниям Мосгорнаследия воздержаться от каких-либо действий до рассмотрения вопроса об охранном статусе здания. "По-видимому, результат рассмотрения представляется застройщику предрешенным, и он начинает воплощать вандальный проект сноса до фасада и встраивания его в черную коробку новой архитектуры", - сообщается в посте.

Одновременно тот же застройщик продолжает слом и частичную реконструкцию конструктивистских корпусов Химико-фармацевтического института по проекту Дмитрия Иофана на Зубовской улице, 7 в том же районе. На их месте группа компаний KR Properties планирует построить гостиничный комплекс с апартаментами и подземной стоянкой. Как отмечали ранее активисты движения, разрушению подвергается планировка двора: сам дом почти неизвестен общественникам и специалистам и не охраняется как памятник. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что снос этого здания станет большой потерей для столицы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В центре Москвы начали рушить еще один дом эпохи конструктивизма
1 октября 2017 г.
В центре Москвы начали рушить еще один дом эпохи конструктивизма
В воскресенье на Зубовской улице начался снос дворовых крыльев исторического дома, который, несмотря на свою значимость для архитектуры, не имеет статуса памятника.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.10.2017   15:36
7
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 октября 2017 г. // Последняя новость 15:39
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>