Градозащитники опасаются сноса еще одного исторического дома рядом с частично сломанными корпусами Иофана

1 октября 2017 г. В центре Москвы начали рушить еще один дом эпохи конструктивизма

В воскресенье на Зубовской улице начался снос дворовых крыльев исторического дома, который, несмотря на свою значимость для архитектуры, не имеет статуса памятника.