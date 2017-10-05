Градозащитники опасаются сноса еще одного исторического дома рядом с частично сломанными корпусами Иофана

В столичном районе Хамовники на улице Россолимо, 4 началось возведение силовых лесов на фасаде доходного дома Эггерс 1914 года, внесенного в так называемую "Красную книгу"
"Архнадзора". Об этом сообщается в блоге
движения.
Шестиэтажный дом супруги нотариуса Московского окружного суда Сергея Эггерса построен в 1913-1914 годах по проекту выдающегося архитектора, реставратора и общественного деятеля Серебряного века Ивана Машкова. Клиентом Эггерса была семья Льва Толстого. Как отмечается в "Красной книге" "Архнадзора", дом представляет собой "замечательный образец неоклассицизма с тонкими лепными деталями на гладких поверхностях светлых стен". Сохранилось оформление парадного подъезда с полом из метлахской плитки, кованые решетки лестничных ограждений.
По данным защитников старой Москвы, работы на доме начались вопреки предписаниям Мосгорнаследия воздержаться от каких-либо действий до рассмотрения вопроса об охранном статусе здания. "По-видимому, результат рассмотрения представляется застройщику предрешенным, и он начинает воплощать вандальный проект сноса до фасада и встраивания его в черную коробку новой архитектуры", - сообщается в посте.
Одновременно тот же застройщик продолжает слом и частичную реконструкцию конструктивистских корпусов Химико-фармацевтического института
по проекту Дмитрия Иофана на Зубовской улице, 7 в том же районе. На их месте группа компаний KR Properties планирует построить гостиничный комплекс с апартаментами и подземной стоянкой. Как отмечали ранее активисты движения, разрушению подвергается планировка двора: сам дом почти неизвестен общественникам и специалистам и не охраняется как памятник. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что снос этого здания станет большой потерей для столицы.