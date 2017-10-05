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Оппозиция не смогла поделить пост главы совета депутатов в Хамовниках
6 октября 2017 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Общество  
 
Команда Митрохина / Facebook
Первое заседание новых муниципальных депутатов московского района Хамовники, на котором должен был определиться председатель совета, оказалось сорвано из-за разногласий народных избранников, которые разделились на два противоборствующих лагеря, поддерживающие исключительно своих кандидатов. В результате главой районного совета осталась представительница "Единой России" Нина Гущина, которая на прошедших в сентябре выборах осталась без поддержки местных жителях.

В общей сложности в совете Хамовников заседают 15 депутатов, семь из которых являются соратниками столичной активистки Александры Парушиной. Восемь других депутатов - представители так называемых "Объединенных демократов" Дмитрия Гудкова и Максима Каца. Эта команда выставила в качестве кандидатуры самовыдвиженку Анну Лукьянову. Именно между Парушиной и Лукьяновой и развернулась борьба за пост главы местного депутатского корпуса.

Заседание с первых минут сопровождалось бурными криками и спорами: этому способствовали не только сами депутаты, но и десятки местных жителей, посетившие мероприятие. В результате обсуждение растянулось на 8 часов и завершилось поздно ночью - безрезультатно. Для избрания главы совета одному из кандидатов было необходимо набрать 10 голосов, но никто из оппозиционеров не стал поддерживать кандидата "соперников", а потому Парушина и Лукьянова остались "при своем", заполучив семь и восемь голосов соответственно.



Не поделившие руководящую должность депутаты винят во всем друг друга. Так, глава штаба Гудкова Максим Кац в своем блоге заявил, что слушания были сорваны "профессиональной группой жителей", которые привел в зал лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, поддерживающий Парушину. "Обычно на заседаниях сидят депутаты и общаются, поднятием руки берут слово, иногда, когда обсуждается какой-то особый вопрос вроде капремонта дома, то дают слово жителям. В Хамовниках же на организационном заседании депутаты едва могли вставить слово", - пишет Кац.

По его словам, присутствующие на заседании жители и депутаты, поддерживающие Парушину, не давали принимать никаких решений, заблокировали избрание "компромиссных кандидатур", а также помешали избрать заместителя главы совета. "Обычно ровно такими же методами действуют проигравшие единороссы: приводят группу жителей, которые кричат о том, что их мнение - закон для депутатов, и депутаты голосовать так, как они скажут. Но нигде жители никогда не устраивают таких беспорядков", - добавил Кац.

Митрохин, в свою очередь, обвинил в "единороссовских методах" команду Каца. "Я сказал сторонникам Каца, что они не привели ни одного аргумента, объясняющего, чем кандидатура Анны [Лукьяновой] лучше. В своих попытках быть убедительными они очень сильно смахивали на депутатов "Единой России", чьи выступления я много раз слышал в Госдуме и Мосгордуме. Те же самые софистические приемы, демагогические выверты и неизменная тяга называет черное - белым, а белое - черным", - возмутился политик.

Следующее очередное заседание совета в Хамовниках состоится 19 октября - в этот день у оппозиции будет еще одна возможность договориться. Кроме того, 11 октября состоится внеочередное заседание, однако, согласно уставу, проведение выборов на нем будет незаконным. Между тем жители района в Facebook уже обсуждают возможные варианты проведения повторных выборов. "Не хочу этих стремных людей во власти в нашем районе", - констатировала одна из участниц сообщества.
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