Оппозиция не смогла поделить пост главы совета депутатов в Хамовниках

30 сентября 2017 г. Собянин уволил главу управы, где на муниципальных выборах победили "яблочники"

Ольга Белягина занимала должность главы управы Гагаринского района с 24 декабря 2015 года. 10 сентября на выборах муниципальных депутатов в этом районе, где, кстати, голосовал президент Владимир Путин, победу во всех четырех округах одержали кандидаты, выдвинутые от партии "Яблоко".