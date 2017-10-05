Мэрия объявила о масштабных изменениях в маршрутах городского транспорта с 7 октября Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Так, с 7 октября в городе появятся два новых маршрута - М2 и М7. С их помощью пассажиры смогут без пересадок пересечь Москву с востока на запад: проехать от Рязанского проспекта к Таганке, по Новому Арбату и Кутузовскому проспекту. Кроме того, около 60 маршрутов будут изменены "с учетом данных об их востребованности и детального анализа потребностей пассажиров".



Обновления затронут маршруты на Садовом кольце, площади Тверская Застава и Краснопресненской набережной. Автобус М7 станет полуэкспрессным, а экспресс-маршрут 903 продлится до станции метро "Проспект Мира", что обеспечит прямую связь Ярославского района с Кольцевой линией подземки.



Пассажирам автобусов М3, которые курсируют от "Лужников" до метро "Семеновская", столичные власти обещают до 45 минут экономии в пути благодаря новой выделенной полосе. Также полосы для движения общественного транспорта появятся на проспекте Мира, улицах Сретенка и Большая Лубянка. По всей улице Плющиха будет организовано двустороннее движение наземного транспорта.



Возле станции метро "Октябрьская" станет проще найти нужный автобус или троллейбус: теперь все они будут отправляться от одной остановки. Кроме того, в мэрии обещают повышение доступности транспорта в районе станции "Авиамоторная": маршрут М8 будет продлен до конечной остановки "Дангауэровка".



Подробная информация обо всех изменениях маршрутной сети В субботу, 7 октября, в Москве произойдет масштабное обновление маршрутов наземного общественного транспорта, проходящих через центр города. Данная инициатива является прямым продолжением прошлогоднего проекта "Магистраль" , необходимость в котором остается весьма не очевидной до сих пор. В мэрии, впрочем, настаивают, что ситуация изменится в лучшую сторону в течение нескольких лет, а завтрашние перемены - серьезный шаг в этом направлении.Так, с 7 октября в городе появятся два новых маршрута - М2 и М7. С их помощью пассажиры смогут без пересадок пересечь Москву с востока на запад: проехать от Рязанского проспекта к Таганке, по Новому Арбату и Кутузовскому проспекту. Кроме того, около 60 маршрутов будут изменены "с учетом данных об их востребованности и детального анализа потребностей пассажиров".Обновления затронут маршруты на Садовом кольце, площади Тверская Застава и Краснопресненской набережной. Автобус М7 станет полуэкспрессным, а экспресс-маршрут 903 продлится до станции метро "Проспект Мира", что обеспечит прямую связь Ярославского района с Кольцевой линией подземки.Пассажирам автобусов М3, которые курсируют от "Лужников" до метро "Семеновская", столичные власти обещают до 45 минут экономии в пути благодаря новой выделенной полосе. Также полосы для движения общественного транспорта появятся на проспекте Мира, улицах Сретенка и Большая Лубянка. По всей улице Плющиха будет организовано двустороннее движение наземного транспорта.Возле станции метро "Октябрьская" станет проще найти нужный автобус или троллейбус: теперь все они будут отправляться от одной остановки. Кроме того, в мэрии обещают повышение доступности транспорта в районе станции "Авиамоторная": маршрут М8 будет продлен до конечной остановки "Дангауэровка".Подробная информация обо всех изменениях маршрутной сети размещена на сайте столичного правительства.



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