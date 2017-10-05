Крупнейший мусорный полигон откроется в 2018 году в Новой Москве

3 октября 2017 г. В Подмосковье закрылась четвертая за год крупная свалка, проблемы с отходами могут усугубиться

Полигон "Царево" в Пушкинском районе закрылся 1 октября из-за многочисленных нарушений и жалоб местных жителей. Затраты компаний на вывоз мусора теперь вырастут в четыре раза, экологи и местные власти не оптимистичны.