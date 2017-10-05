Крупнейший мусорный полигон откроется в 2018 году в Новой Москве

В Новой Москве будет построен крупнейший в регионе мусорный полигон мощностью до миллиона тонн в год. Город вынужден искать места для мусора, после того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство других свалок, передает РБК
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Власти Москвы одобрили строительство мусорного полигона в 10 километрах от Троицка, рассказал представитель городского департамента ЖКХ и благоустройства. Новый полигон "Малинки" будет открыт на месте законсервированной свалки в начале следующего года и вскоре начнет принимать отходы. В четырех километрах от свалки находится деревня Чириково, а также несколько коттеджных поселков и садоводческих товариществ. Проект строительства полигона уже получил одобрение Главгосэкспертизы.
Площадь "Малинок", включая сортировочный цех и административные здания, составит около 67 гектаров: до конца 2024 года полигон будет принимать до миллиона тонн мусора в год, тогда как самый большой действующий полигон в столичном регионе — "Тимохово" — принимает до 700 тысяч тонн.
Старая свалка в "Малинках" на площади 8 гектаров создавалась по решению властей Подольского района Подмосковья. С 1 июля 2012 года эта территория Подольского района была включена в границы Москвы, старый мусорный полигон был закрыт в 2016 году. В апреле 2017 года комиссия московского правительства признала экологическую ситуацию в "Малинках" критической — как выяснилось, полигон не рекультивирован, и на прилегающую территорию распространяется фильтрат с солями тяжелых металлов и других ядовитых веществ. Кроме того, там предположительно захоронены неустановленные виды биологических и медицинских отходов. "Вследствие длительного негативного воздействия полигона прилегающие земли на площади около 47 гектаров находятся в нарушенном деградированном состоянии и требуют восстановления", — рассказал источник в префектуре ТиНАО.
Источник в департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы сообщил, что власти были вынуждены расширить территорию "Малинок" , после того как подмосковные чиновники объявили о планах закрыть в ближайшие годы большинство полигонов на территории региона. Сейчас в области осталось 15 действующих полигонов, ресурсы которых почти исчерпаны
: столичные фирмы-операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны, но им не дали ни одного участка. Нынешний же полигон удален от ближайших населенных пунктов. В администрации близлежащих населенных пунктов также заявили, что никаких обращений и жалоб в связи с предстоящим открытием полигона от жителей не поступало.
Активист-эколог организации "Общероссийский экологический контроль России" Андрей Хромов называет решение столичных властей не поддающимся логике. По его словам, свалка находится далеко от ближайших населенных пунктов, а экологическая ситуация там может оказаться не настолько критичной, как говорят чиновники. "Но если я ошибаюсь, то тогда тем более странно, что, не решив проблему уже накопленного экологического ущерба, столичные власти будут это экологическое бедствие еще усиливать. Это при том что уже и на высшем уровне власти страны говорится о необходимости развития сортировки мусора и его дальнейшей переработки во вторсырье, а не захоронения", — сказал он.
Напомним, руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев считает, что закрытие полигонов в Подмосковье ни к чему не приведет, так как "одновременно нужно делать так, чтобы отходов было меньше, а здесь никакой работы не проводится". По оценке экологов, за пять лет на решение мусорной проблемы было потрачено примерно 47 миллиардов рублей, но никакой значительной новой инфраструктуры не появилось. Крупнейшие частные компании на рынке связаны с известными банкирами и бизнесменами
, а мусоросжигающим заводам, напротив, не хватает загрузки из-за того, что сжигание обходится дороже захоронения. Сортировка и переработка не получают должного развития. Раздельный же сбор мусора, практикуемый
в некоторых районах Москвы, не гарантирует того, что отходы потом не окажутся в одной куче на нелегальной свалке.