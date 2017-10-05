Новая волна телефонного терроризма накрыла столицу: почти 40 сообщений за час

Утром в пятницу, 6 октября, власти Москвы менее чем за час получили около тридцати сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС.
"С 09:52 поступило 26 сообщений об угрозах взрыва. Все они проверяются", — сообщил агентству источник в экстренных службах. По другим данным, всего поступило 38 сообщений об угрозах взрыва, половина из них - школы и детские сады. Только в Центральном округе Москвы эвакуировано 20 школ.
По данным "Интерфакса"
, только из пяти эвакуированных школ выведены более полутора тысяч человек. Cначала в правоохранительные органы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в столичных школах номер 199, 625 и 520. Из них эвакуированы порядка тысячи человек. Чуть позже аналогичные сообщения поступили по школам 1552, 1217 и управы Останкинского района. Из зданий эвакуированы свыше 600 человек. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали Мособлдуму, Мособлизбирком и Дом правительства Московской области в Красногорске.
О "минировании" сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, где также проходит эвакуация. "У нас нет информации о том, учебная это эвакуация, или поступал звонок о минировании", — сказал РБК
сотрудник пресс-службы Комитета.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.
Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.