Новая волна телефонного терроризма накрыла столицу: почти 40 сообщений за час

3 октября 2017 г. В столице "заминировали" два вуза, школу и жилой дом

Звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены Московский государственный областной университет, Московский политехнический университет и гимназия номер 1503. Еще один звонок касается жилого дома.