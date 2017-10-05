В руководстве "Яблока" проблемы с выбором глав районных советов объяснили "демократическим процессом" Рубрики: Общество

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова | Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова | yabloko.ru



В то же время Слабунова признала, что в некоторых случаях в процесс вмешались внешние силы или личные амбиции. "В совете района



Собеседница агентства также добавила, что в прошлом созыве в Москве были советы, где пять лет не могли избрать председателя, но нормально продолжали работать. Схожих взглядов придерживается и оппозиционер Дмитрий Гудков, который напомнил, что многие вопросы, которые отнесены к компетенции советов, депутаты могут решать и без председателей простым большинством голосов.



"По моим данным, в 11 районах Москвы, где у нас большинство, и в девяти, где у нас "блокирующий пакет", председатели не избраны, потому что требуется не просто большинство, а две трети, которых нет ни у нас, ни у наших оппонентов. Поэтому ни избрать председателя, ни поменять устав не получается", - констатировал политик. Он выразил надежду, что на урегулирование вопроса с избранием председателей муниципальным депутатам хватит двух-трех месяцев.



Отметим, что на первом организационном заседании нового совета в Хамовниках бурные споры возникли из-за того, что все оппозиционные депутаты разбились на два лагеря, один из которых поддерживал активистку Александру Парушину, второй - Анну Лукьянову. В итоге они набрали семь и восемь голосов соответственно, а для избрания главы совета было необходимо 10 голосов. На следующий день после заседания противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в срыве выборов и использовании "единороссовских методов". Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова назвала "рабочим демократическим процессом" неспособность некоторых "оппозиционных" муниципальных советов Москвы с первой попытки избрать председателя. "Ничего критичного не происходит, идет нормальный процесс. Сформировались новые команды, им нужно время для притирки", - отметила она в беседе с ТАСС.В то же время Слабунова признала, что в некоторых случаях в процесс вмешались внешние силы или личные амбиции. "В совете района Хамовники столкнулись личные амбиции депутатов, а в Раменках проблемы возникли из-за поддержки префектурой одного из кандидатов", - рассказала председатель "Яблока".Собеседница агентства также добавила, что в прошлом созыве в Москве были советы, где пять лет не могли избрать председателя, но нормально продолжали работать. Схожих взглядов придерживается и оппозиционер Дмитрий Гудков, который напомнил, что многие вопросы, которые отнесены к компетенции советов, депутаты могут решать и без председателей простым большинством голосов."По моим данным, в 11 районах Москвы, где у нас большинство, и в девяти, где у нас "блокирующий пакет", председатели не избраны, потому что требуется не просто большинство, а две трети, которых нет ни у нас, ни у наших оппонентов. Поэтому ни избрать председателя, ни поменять устав не получается", - констатировал политик. Он выразил надежду, что на урегулирование вопроса с избранием председателей муниципальным депутатам хватит двух-трех месяцев.Отметим, что на первом организационном заседании нового совета в Хамовниках бурные споры возникли из-за того, что все оппозиционные депутаты разбились на два лагеря, один из которых поддерживал активистку Александру Парушину, второй - Анну Лукьянову. В итоге они набрали семь и восемь голосов соответственно, а для избрания главы совета было необходимо 10 голосов. На следующий день после заседания противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в срыве выборов и использовании "единороссовских методов".



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